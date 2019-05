V Praze skončila konference o sítích 5G, dokument obsahuje důležité varování

Aktualizováno 16:02 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při budování mobilních sítí páté generace (5G) by státy měly brát ohled i na to, zda existuje riziko vlivu třetí země na dodavatele technologií. Při zabezpečení sítí je také třeba vzít v potaz, že kybernetické útoky nemusí využívat jen technické slabiny systémů, ale mohou být vedeny i někým, kdo zná systém zevnitř. Uvádí to dokument nazvaný Pražské návrhy, který byl dnes představen v Praze na mezinárodní konferenci o bezpečnosti při zavádění sítí 5G. Návrhy by se měly stát příspěvkem k debatě o společném postupu Evropské unie a Severoatlantické aliance ke spuštění 5G.