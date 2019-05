Klaus starší pohrozil návratem do politiky. A Zeman už nadšeně reaguje

Klaus starší současného předsedu ODS v minulosti kritizoval opakovaně, v poslední době především v souvislosti s vyloučením jeho syna ze strany. Fiala podle exprezidenta svedl politickou stranu, kterou Klaus založil, na scestí.

„Odvedl ji z pravé scény politického spektra. Stal se za každou cenu středovým politikem, který se chce zalíbit každému. A jestli bude ještě někdy pronášet takovéhle silácké výroky, tak hrozí, že já se naštvu a do té politiky vstoupím znovu,“ varoval Klaus v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Fiala se totiž nechal slyšet, že oka Klausové podporují radikální a extremistické západoevropské strany a že si myslí si, že tím nejhorším jsou parlamentní demokracii.

K možnému návratu Klause seniora do politiky se vyjádřil i jeho nástupce v prezidentském křesle. „Víte, já si Václava Klause vážím, měl jsem s ním celou řadu sporů, ať už se týkaly kupónové privatizace nebo například té jeho poslední amnestie, ale za prvé je to člověk, který něco ví a něco zná, a za druhé dokázal držet slovo, což je v české politice téměř neobvyklé. Takže, kdyby se skutečně vrátil do politiky, bylo by to jisté oživení proti těm nudařům,“ uvedl v pořadu Týden s prezidentem Miloš Zeman.

Za „nudaře“ pak označil člověka, který působí nudně. „To je velmi, velmi prosté a já nebudu nikoho jmenovat, Vy si ta jména dosadíte, ale jistě Vás napadne několik jmen politiků, u jejichž projevů spokojeně usnete,“ dodal Zeman.