Právo na digislužbu? Politici s pompou představili návrh zákona, už vyvstal problém

Zákon, pod který se podepsalo 137 poslanců a do legislativního procesu jde jako poslanecká iniciativa, má kromě práva občanů na digitální službu zavést i povinnost státních orgánů takové služby poskytnout. Koncem března, kdy poslanci a experti návrh představili, se za něj postavil i premiér Andrej Babiš (ANO).

"Občanům by měl zjednodušit život, ale zároveň dává vládě závazek. A to do 12 měsíců ode dne účinnosti zveřejnit katalog agend a do čtyř let je uvést k životu. Pokud občan nedostane službu v elektronické podobě, může ji po úřadech vymáhat soudně," uvedl tehdy.

Za přelomovou označují předlohu Piráti. Podle jejich předsedy Ivana Bartoše umožní návrh v průběhu následujících pěti let podle přesného harmonogramu ministerstvům a vládě digitalizovat státní správu tak, aby to byla služba občanům.

Podle podkladů pro jednání kabinetu návrh obsahuje řadu ustanovení, která obsahují už stávající právní předpisy, nebo mají pouze proklamativní obsah. Nově upravované instituty by podle legislativy bylo možné zapracovat i do platných právních předpisů. Autoři návrhu k tomu do nákladů nezapočítali dopady na rozpočty krajů a obcí a obecně je podhodnotili.

"Na realizaci tak ambiciózního návrhu v navrhovaném časově velmi omezeném termínu není veřejná správa připravena materiálně, personálně ani právně. Hromadné nastavení veřejné správy podle požadavků návrhu zákona by navíc pravděpodobně nebylo možné provést ani z důvodu jeho přílišné finanční náročnosti," uvedla dál vládní legislativa.

Práce na návrhu zastřešoval sněmovní výbor pro veřejnou správu, který vede Bartoš. Spolupracovaly na něm všechny strany v Poslanecké sněmovně, zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla či zástupce komerčního sektoru ICT unie Zdeněk Zajíček. Autoři předpokládají, že se o něm ve Sněmovně povede hluboká diskuse, nevyloučili úpravy podle výsledků debat ve výborech.