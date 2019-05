Babiš je sám migrantem, zkritizoval ho bývalý poslanec za hnutí ANO

Z příslibu, který Zlatuška cítil, v současnosti v ANO nic nezůstalo, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. „Je to záležitost toho, že politická uskupení mají tendenci degenerovat k pouhém u uchovávání moci. A součástí toho, čemu Andrej Babiš říkal matrix. Teď se zařadil přesně vedle těch, které tímto způsobem kritizoval. Nepřekvapilo mě, že k tomu došlo, protože každá moc korumpuje. Překvapilo mě jen, jak to proběhlo rychle,“ uvádí.

Názorový obrat v ANO uvedl na konkrétních příkladech. „Není to liberální strana, jakou se snažila být, včetně sounáležitosti s evropskou aliancí liberálů a demokratů (ALDE). Tyto věci ustupují stranou. Nyní tam převládají nacionalistické tóny. Překvapila mě i podpora Miloše Zemana. V době, kdy jsem kandidoval, měl Andrej Babiš vůči němu zcela jasný postoj. Tvrdil, že je to korupční postava. Projevilo se to i v postoji k migraci. Je to absolutní paradox, že premiér, který je sám migrantem, se vymezuje tímto způsobem. Je to popření základních věcí, na kterých Evropa civilizačně stojí,“ řekl Zlatuška.

Dnes si již obnovu spolupráce s hnutím ANO neumí představit. „Rozladění postupně narůstalo. Kandidovat s řadou lidí, kteří jsou na politických pozicích dnes, respektive s tím, kam se posunul program hnutí, to by mě žádným způsobem nenaplňovalo nadšením.“

NA druhou stranu svého politického angažmá nelituje a nijak ho nepoškodilo. „Mé působení v ANO neovlivnilo mou práci v akademickém prostředí a ani to, jak se na mě lidé na vysoké škole dívali. Nelituji toho ani minimálně. Šel jsem do toho s tím, že budu reprezentovat politické hnutí s konkrétním politickým programem. Koneckonců ve školství, vědě a sportu jsem jej i sám psal,“

Vadí mu politické kupčení se strachem. „V okamžiku, kdy se v kampani využívá strachu. A dnes to v kampani vidíme, že Česko ochráníme. Neustále ochraňování mi připomíná dobu protektorátu. Nejdřív by bylo potřeba mít konkrétní nebezpečí,“ sdělil univerzitní profesor ke svému politickému působení.