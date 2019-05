Zeman vyznamená generála Bočka. Dostane "metál" i Jágr?

Prezident Miloš Zeman by mohl letos 28. října vyznamenat hokejistu Jaromíra Jágra. Připustil to v dnešním rozhovoru pro server Blesk Zprávy. Uvedl to v odpovědi na dotaz, zda neuvažuje o tom, že by Jágrovu dosavadní medaili Za zásluhy II. stupně nevyměnil za lepší vyznamenání. Zeman zároveň potvrdil dřívější informaci, že vyznamená válečného veterána a generála Emila Bočka Řádem bílého lva I. třídy. Další jména prozrazovat nechtěl.