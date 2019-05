Dohra nedělního Moravce: Lži, manipulace a neschopnost vést diskuzi. Kalousek, Pospíšil, Fiala a další promluvili

Na Babišovo vystoupení na sociálních sítích reagovali nejen diváci, ale i někteří politici především z řad opozice. „OVM: Premiér Babiš vytvoří “národní investiční fond” a bude přesvědčovat akcionáře bank, aby v něm investovali u nás třeba do mateřských školek. Ne, to není Silvestr, to dneska vážně řekl. Co všechno lidé tomuhle hochštaplerovi ještě uvěří?“ diví se šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Moravec: my máme data o investicích. Babiš: nevím, jaká máte data. Moravec: z ministerstva financí Babiš: Já mám taky data a já bych chtěl reagovat na to, co říkal pan Fiala. 🤷🏻‍♀️to se pak těžko vede diskuse — Jana Havelková (@J_Havelkova) 5. května 2019

Velmi kritický byl i expremiér Mirek Topolánek. „Po dnešních OVM jsem zpětně snad i vděčný za Paroubka. Drsné, náročné, hnusné, osobní, ale o něčem a pro něco. Tohodle čepičáře bych toleroval tak 5 minut. @P_Fiala skvěle!“ pochválil předsedu ODS Topolánek „Diskutovat s bolševikem, estébákem, korupčníkem a zlodějem, na to musíte mít trpělivost, argumenty a vnitřní sílu. Fiala to určitě zvládá,“ dodal.

Babišova slova pronesená v ČT zaujala i předsedu TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila. „Vláda Andreje Babiše nemá podle svých slov čas na transparentní výběrová řízení. Chápu, 6 změn na postech ministrů za poslední rok člověka zaměstná. Jak sám premiér v OVM řekl, šéfy Kosteleckých uzenin vyměnil dokonce desetkrát. Jenže stát není řeznictví, pane premiére.,“ vzkázal šéfovi vlády Pospíšil „Premiér Babiš o mně zrovna veřejně mluví jako o parazitovi. No já teda nevím, ale já jsem ze státních dotací nezbohatl...“ rýpnul si také předseda TOP 09.

U televize se „bavil“ i další politik ODS Martin Kuba. „Dnešní OVM jsou dobrý V. Moravec: 'O čem vypovídá 6 personálních změn ve vaší vládě?' A. Babiš : 'Jak to myslíte pane redaktore? Já mam tady seznam rozestavěných dálnic',“ cituje z debaty někdejší ministr průmyslu. „Dneska byl AB v neskutečný formě,“ vysmál se Babišovi Kuba.

To lidovce Mariana Jurečku zaujal fond, který chce premiér založit a do kterého by peníze posílaly banky. „Do fondu? Něco jako Fond národního majetku, který před rokem se svou vládou zrušil a jednorázově rozfrcal? Napřed vytuneluje a pak se bude tvářit zodpovědně #logikajakoprase #andrejnarodohospodar,“ směje se Babišovi lidovecký poslanec.

K debatě se vyjádřil i sám Fiala, který ve studiu seděl naproti Babišovi. „Andrej Babiš mi vnutil svojí čepici, tak jsem mu dal náš program. A to je přesně ten rozdíl mezi námi: Andrej Babiš má čepici, my máme program a konkrétní řešení,“ shrnul svoje dojmy z debaty předseda ODS.

Předseda @ODScz @P_Fiala v OVM: My máme program, pane premiére, vy červenou čepici, kterou jste ukradl Trumpovi😀👍 — Jana Havelková (@J_Havelkova) 5. května 2019

Právě kšiltovka byla pro mnohé velkým tématem. „Podle hurikánu na Twitteru to vypadá, že kšiltovka dorazila do #OVM @CzechTV. A že tam sedí sama...“ rýpnul si europoslanec Petr Ježek.

Čtu o #OVM: “AB výmysly a nesmysly. Fiala program.” Ale všude se píše o AB a jeho nesmyslech. Program ano, ale to nestačí, doba je jinde. Když máme politiky sekretariátů, kteří nemohou vzbudit emoce a pozitivně oslovit víc lidí - jít ven a přímo à la Macron - vyhrávají populisté. — Petr Ježek (@JezekCZ) 5. května 2019

Podle expertů ale rudá kšiltovka není jen tak nějaký předmět. „Je pěkné, jak si děláme srandu z infantilní kšiltovky. Ale ta plní přesně svůj účel - dokonale odvádí pozornost od Babišových lží, manipulací a neschopnosti vést diskuzi. Takže o čem se bude hovořit po dnešních @OtazkyVM, o lžích Babiše? Ne. O kšiltovce. #silnecesko,“ varuje politolog Miloš Gregor, který je zároveň expertem na politický marketing.

“Jestli se @AndrejBabis chce bavit o době, kterou nazývá Palermem, tak dobře: bavme se, jak on zbohatl a ovlivňoval politiku a jak já jsem se zasloužil o rozvoj vzdělávání.” Smeč @P_Fiala v @OtazkyVM — Milos Gregor (@anselmoCZ) 5. května 2019

„Nejdou mi z hlavy ty Babišovy červené čepice v dnešních OVM. Opravdu musely devadesát minut ležet tyto propagační předměty kampaně ANO před eurovolbami na stole před kamerami veřejnoprávní televize...?“ přidal se politolog Lukáš Jelínek.