Petříček chce prohloubit spolupráci EU s Východním partnerstvím

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie by podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka měla být připravena na užší spolupráci s těmi zeměmi takzvaného Východního partnerství, které o to projeví zájem. Další možnosti prohlubování spolupráce EU s šesticí zemí Východního partnerství, do které patří i Bělorusko a Ukrajina, vidí Petříček například v infrastruktuře.