Vláda rodičům 300 tisíc dát nestihne? Maláčová víří vody

Špičky ANO a ČSSD v březnu ohlásily dohodu na zvýšení příspěvku na 300.000 korun z 220.000 korun pro nově narozené děti. Po kritice však obě koaliční strany chtějí přidat i těm, kdo budou příspěvek dostávat v době, kdy opatření začne platit. Ke konkrétní podobě strany dosud nedospěly, jednání o ní je součástí koaličních rozhovorů o státním rozpočtu na příští rok.

"Jestli to máme stihnout k 1. lednu 2020, tak je nejvyšší čas to předložit vládě a pak urychleně do Poslanecké sněmovny," uvedla Maláčová. Varovala před letní pauzou dolní komory Parlamentu. "Je velmi nešťastné, že necháváme rodiny v nejistotě," uvedla. Sociální demokracie podle ní podpoří jakoukoliv variantu, která bude spravedlivější než zvýšení příspěvku pouze pro zrovna narozené.

Podle Maláčové není jasné, co se na program koaličního jednání nakonec dostane. "Je tam řada témat, ta si nechám pro sebe. Chtěli bychom vědět, jaká je situace ve zdravotnictví, protože zprávy o personální krizi jsou znepokojující. Takže si vyslechneme názor pana ministra," uvedla Maláčová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že sociálním demokratům představí všechna data, i když neví, co si od nich slibují. "Máme už data za rok 2019, jak se systém vyvíjí. Co je pozitivní, tak se zdá, že se začíná stabilizovat situace u zdravotních sester. Po letech, co docházelo k masivnímu úbytku, se zdá, že byl zastaven. Byť počet nějak neroste, minimálně sestry přestaly odcházet," řekl Vojtěch.

Ujasňovat by si koaliční partneři mohli i sektorovou daň pro banky. ČSSD ji navrhuje jako procentuální odvod z aktiv, premiér Andrej Babiš (ANO) hovoří o možném odvodu z dividend. "To, co premiér navrhuje, je v podstatě sektorová daň, musíme si to vyjasnit," uvedla Maláčová. ČSSD si od daně slibuje 14 miliard korun ročně. "Když jsme propočítávali, tak (Babišových) 20 procent z dividend je víc než 16 miliard, což je ještě větší částka," upozornila.