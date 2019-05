Jmenování Válkové vyvolalo kritiku, filozof Kroupa rezignoval na post ve vládní radě

Kroupa svůj odchod z rady ohlásil hned poté, co se před deseti dny zpráva o navržení Válkové do funkce objevila. Signatář Charty 77 uvedl, že zmocněncem bývaly osobnosti, které v minulosti vystupovaly proti komunistickému režimu či se lidským právům věnovaly. Válkovou označil za normalizační komunistku, z níž se nyní stala "obhájkyně neobhajitelného". Bývalá šéfka resortu spravedlnosti patří k zastáncům premiéra Andreje Babiše (ANO), který je stíhaný v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo.

Válková dnes řekla, že ji Kroupova rezignace mrzí. "Je to jeho svobodné rozhodnutí," uvedla. Podle ní s ní má Kroupa "očividně nějaký osobní problém". Dodala, že se lidským právům věnuje dlouhodobě a podílela se na zákonech, třeba na ochranu obětí trestných činů.

Pochybnosti vzbuzuje jmenování i u některých členů rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Důvodem je to, že nehlasovala pro vydání poslance SPD Miloslava Roznera k trestnímu stíhání kvůli jeho výrokům o bývalém romském táboře v Letech u Písku. "Vrhá to pochybnost na to, jak bude agendu (Romů) obhajovat," řekla členka rady Edita Stejskalové serveru Romea.cz. Podle ní by bylo vhodnější, kdyby zmocněnec neměl vazbu na politickou stranu.

Podle Institutu pro sociální inkluzi má Babiš jistotu, že ho "jemu oddaná" Válková nebude za cokoliv kritizovat. "Z mého pohledu paní Válková rozhodně není osobou, která by se profilovala v oblasti lidských práv a která by měla autoritu," uvedl šéf institutu a někdejší ředitel vládní agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Míní, že Babišova vláda odsunula lidskoprávní agendu na "druhou kolej".

Podle Veroniky Šprincové z organizace Fórum 50% na podporu rovného zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích přistupuje Válková k tématu rovnosti žen a mužů přinejmenším otevřeně. "Je to ale to minimum. Pevně doufám, že bude v jejích silách aspoň udržet to, co se podařilo za ty roky vybudovat. Aby se zachoval systém, který tu je, a aby téma zůstalo v gesci vlády," řekla ČTK Šprincová. Podle ní třeba zachování dotací na programy na podporu rovných šancí pro ženy bude "lakmusový papírek" toho, zda je nová zmocněnkyně ochotna jít do střetu s vládou.

Jmenování nové zmocněnkyně zůstalo bez reakce z Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP). Její předseda Václav Krása ČTK pouze řekl, že s Válkovou zatím nikdy nejednal. Míní, že se ale nejspíš otázky některých menšin nebudou dostávat tak do popředí.