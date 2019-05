Dolínek to schytal za účast na protibabišovské demonstraci: Spočítal mu to Jurečka i straničtí kolegové

Protestní akce na Staroměstském náměstí se zúčastnil také poslanec ČSSD Petr Dolínek, což bylo pro mnohé překvapení – vzhledem k tomu, že ČSSD je koaliční partner hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše.

„Dnes jsem promluvil k demonstrantům na Staroměstském náměstí. Ujistil jsem je, že @CSSD nebude ve vládě za každou cenu. Nejsme slepí ani lhostejní. Nezávislost justice je pro nás stěžejní hodnotou. Nedovolíme, aby @AndrejBabis pošlapal principy demokracie a právního státu,“ shrnul svůj projev na sociálních sítích Dolínek.

„Demonstrantům jsem také řekl, že vláda, ve které @CSSD sedí, je koaliční vládou s hnutím #ANO, nikoliv s prezidentem. Miloš Zeman nemá právo rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele kulturních institucí. I proto jsem jeden z těch, kteří požadují výměnu na postu ministra kultury,“ dodal poslanec ČSSD.

Na sociálních sítích také voliče ujistil, že ČSSD z vlády odejde ve chvíli, kdy Andrej Babiš nebo kterýkoliv z jeho ministrů vztáhne ruku na nezávislost justice. „Což je například chvíle, kdy bude ministrům k hlasování předložen návrh na odvolání nejvyššího státního zástupce.,“ vysvětluje. „Debata o reformě justice není špatná. Špatné je načasování a fakt, že jí hodlá vést ministryně v kabinetu trestně stíhaného premiéra. Pokud si AB tolik přeje reformu justice, tak by ji, když už, měl dát přednost před svojí funkcí. Jinak to celé ztrácí důvěryhodnost,“ dodal Dolínek.

Někteří opoziční politici ale jeho účasti na demonstraci příliš nerozumí. „Tak nevím, nezabloudil cestou na koaliční radu kolega Dolinek? Nechápu, proč koaliční poslanec chodí mluvit má demonstraci proti tomu, co dělá jeho koaliční vláda, kterou podporuje on o jeho strana. On místo demonstrování má jednat, on to na rozdíl od nás může ovlivnit,“ rýpnul si poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka.

A moudří z Dolínka nejsou ani v ČSSD. „Zdá se, že poslanci ČSSD se opět posunuli do další sebezničující fáze. Jeden poslušně panáčkuje před premiérem Babišem a udělá téměř vše, co mu jen na očích vidí. Druhý, i když v referendu též přesvědčoval své spolustraníky k účasti na Babišově vládě, nyní proti této vládě demonstruje. A třetí, ten se dal rovnou k Putinovým Nočním vlkům! Smutný to pohled na naši nejstarší politickou stranu...“ rýpnul si někdejší europoslanec za ČSSD Libor Rouček, který narážel nejen na Dolínka, ale i Jaroslava Foldynu.

Oceňuji @DolinekPetr, že dnes vystoupil na Staroměstském náměstí. Asi na něj padl Černý Petr. Zároveň mu hrozně přeji tu hlasitou nesouhlasnou reakci, kterou si @CSSD zaslouží za své vládní angažmá beze zbytku. — Barbora Bittnerová (@BaraBittnerova) 6. května 2019

A ještě ostřejší byl bývalý jihomoravský hejtman za ČSSD Michal Hašek. „Vzpomněl si dnes pan poslanec Petr Dolínek, když se zúčastnil na protivládní demonstraci proti Marii Benešové a dokonce tam promluvil, že to byla Marie Benešová, která se ho před lety zastala, když byl na 1. máje zadržen v Praze policií v dobách Ivana Langera a musel nahý dřepovat před propuštěním?“ rýpnul si Hašek.

Že se nedá zabránit, aby přišli demonstrovat Sobotka a Topolánek, tomu rozumím.

U vstupu na pódium bych ale nějakou regulaci očekával, myslel jsem vždycky, že demonstrace se dělají proti vládám a ne s vládou (Dolínek). 🤪 — Jan Palaščák (@jan_palascak) 6. května 2019

O něco později svá slova poněkud poupravil. „Petr Dolínek se mi teď v noci ozval a sdělil mi, že si Marie Benešové váží, na její pomoc si pamatuje a nepovažuje ji za ohrožení demokracie či justice. Dále mi sdělil, že se dnes o Marii Benešové ve své řeči nijak nezmínil. Beru tuto zprávu na vědomí a Vám ostatním ji dávám ve známost,“ dodal ke svému původnímu příspěvku Hašek.