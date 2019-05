Na Olšanech se to málem porvalo. Foldyna je kolaborant, zuřili lidé. A tady je reakce

Zástupci kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci se včera na své cestě do Berlína zastavili na Olšanských hřbitovech, kde uctili památku ruských vojáků padlých za druhé světové války. Na akci dorazil také poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který si o sobě už na místě vyslechl, že je kolaborant. Další podobné reakce pak následovaly na sociálních sítích.

Kupříkladu na Twitteru ještě více rezonoval fakt, že Foldyna diskutoval společně s lídrem evropských Nočních vlků Andrejem Bobrovským před kamerami TV Barrandov v Duelu Jaromíra Soukupa. Slovo „kolaborant“ se však objevovalo neustále.

DUEL Jaromíra Soukupa - SPECIÁL dotočen! Hosty byl evropských Nočních vlků Andrej Bobrovský a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. #jaromirsoukup #tvbarrandov #nocnivlci pic.twitter.com/2TnroQBw2s — TV Barrandov (@TBarrandov) 6. května 2019

„Noční vlci jsou projevem ruské imperiální politiky. Pan Soukup a pan Foldyna s Moskvou, která proti nám vede hybridní válku, kolaborují,“ napsal europoslanec Jaromír Štětina. „Festival kolaborace… Velitel Nočních vlků Bobrovskij a velitel českých kolaborantů Foldyna u Jaryna na Barrandově…,“ nebral si servítky radní České televize Zdeněk Šarapatka.

S Foldynovou účastí na akci byli samozřejmě konfrontováni zástupci sociální demokracie, ozval se však pouze poslanec Petr Dolínek, který na sebe včera upozornil také účastí na protivládní demonstraci za nezávislost justice na Staroměstském náměstí.

„Samozřejmě mi vadí, co v souvislosti s Nočními vlky a výročím konce války každoročně Jaroslav Foldyna předvádí. Tento můj názor je známý. Myslím ale, že je všem soudným lidem jasné, že nejde o projev politiky sociální demokracie, ale o jeho soukromou aktivitu,“ odpověděl kritikům Dolínek.

Dobrý den. Samozřejmě mi vadí, co v souvislosti s Nočními vlky a výročím konce války každoročně Jaroslav Foldyna předvádí. Tento můj názor je známý. Myslím ale, že je všem soudným lidem jasné, že nejde o projev politiky sociální demokracie, ale o jeho soukromou aktivitu. — Petr Dolínek (@DolinekPetr) 6. května 2019

Akce na Olšanech se účastnila i zástupkyně KSČM, bývalá poslankyně Marta Semelová. Na událost reagovali i její straničtí kolegové. „Noční vlci dorazili do Prahy / pořád to samé, provokace a pieta. Jak to jde k sobě?“ ptal se poslanec Jiří Dolejš.

Jaroslav Foldyna sklidil kritiku za účast na akci už loni, kdy se dokonce účastnil ostrých slovních přestřelek mezi stoupenci a odpůrci Nočních vlků, ke kterým sociálnědemokratický poslanec chová obdiv. Letos se policistům jakýmkoliv konfliktům na místě podařilo zabránit.