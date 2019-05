Televize zahlcená malými stranami? Veřejnoprávní média musí prezentovat na čtyři desítky stran

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Čtyři desítky stran, hnutí a jejich koalic, které se utkají ve volbách do Evropského parlamentu, se od středy představí ve vysílání České televize a Českého rozhlasu. Budou v nich mít ze zákona vymezený bezplatný prostor do 22. května do 14:00. Svými volebními spoty se už kandidující uskupení většinou pochlubily na svých webech a sociálních sítích.