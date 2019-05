Václav Klaus mladší promluvil o kauze Jágr v Číně. Jeho slova mnohé nepotěší

Klaus se na sociálních sítích zastal hokejisty, který v poslední době čelí ostré kritice kvůli návštěvě Číny i společné fotce s hradním kancléřem, Vratislavem Mynářem. „Jaromír Jágr v odpovědi na štvanici na jeho osobu (cesta do Číny) vystihl důležitý aspekt. Trochu to rozvinu: To, že přijel v osmdesátých letech do Prahy hrát hokej Mario Lemieux - nebyla žádná podpora Miloše Jakeše, ale dotyk tehdy svobodného a bohatšího západního světa,“ vysvětluje poslanec.

Naráží tak na Jágrovo vyjádření, ve kterém hokejista vysvětloval, proč do Číny vlastně jel. Připomněl právě rok 1985, kdy na mistrovství světa do Prahy přijaly hvězdy NHL i s hráčem číslo 66 – tedy Lemieuxem. „Mohli mu říkat, ať do toho komunistického Československa nejezdí, bůhví, co ho tam čeká… On jel, protože hokej miluje a chce reprezentovat. A v té komunistické zemi si ho všimnul jeden mladej hokejista a totálně mu to změnilo život- našel svůj idol a za pět let spolu vyhráli Stanley Cup,“ vzpomínal na začátky své kariéry za mořem legendární hokejista s tím, že kdyby Lemieux nepřijel, možná by on sám dnes nebyl vůbec známý.

„Kluci koukali, jakej mají hezkej a moderní autobus u haly a jestli nám teda propaganda nekecá, že kapitalismus tak předháníme v hospodářství…“ píše Klaus. A není to prý jediný podobný příklad. „Stejně tak, když vystoupili v Praze Depeche Mode - tak si všechny moje spolužačky vzaly černý oblečení a mastily ječet na koncert (nikoli hlasovat na schůzi SSM) a bolševikovi to uškodilo, nikoli pomohlo. Nevím, zda depešáky někdo kádroval, že legitimizují nedemokratický režim,“ rýpnul si politik.

A právě kvůli tomu všemu sám Klaus mladší Jágra nezatracuje. „Takže za mě dobrý a těším se na podzim na zimáku na Kladno-Litvínov (fandím teda žlutočerným),“ vzkázal Jágrovi politik.