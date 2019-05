Chystá se zdražení ubytování? Vláda chce razantně zvětšit ubytovací poplatek

Členové rozpočtového výboru dnes posuzovali pozměňovací návrhy k vládní novele, kterou bude moci Sněmovna schvalovat nejdřív v pátek, pravděpodobně se ale dostane na řadu až na příští schůzi. Podporu výboru získala už jen další jeho úprava, podle níž by byli od poplatku osvobozeni lidé, kteří pečují o děti na zotavovacích a obdobných akcích.

Sněmovna by tak neměla schválit například úpravy poslance za KDU-ČSL Jana Čižinského, který chce stanovit maximální sazbu poplatku na 150 korun na osobu a den, případně dát pravomoc obcím, aby mohly sazbu, jak ji navrhuje vláda, násobit koeficienty, podobně jako tomu je u daně z nemovitých věcí.

Předloha slučuje ubytovací poplatek s rekreačním a lázeňským poplatkem. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity, který činí až šest korun na lůžko a den. Lázeňský a rekreační poplatek je až 15 korun na osobu a den. Oba poplatky, tedy z ubytovací kapacity a rekreační a lázeňský, mají zavedeny jen ty obce, které jsou lázeňským místem nebo atraktivním turistickým cílem.

Sněmovna podle dnešního stanoviska výboru neměla podpořit ani návrh Patrika Nachera (ANO) a Jakuba Michálka (Piráti), aby poplatky mohl odvádět zprostředkovatel pobytu a platby za něj, tedy digitální platforma, ne provozovatel ubytovací nemovitosti. Podmínkou by bylo, že by o tom rozhodlo na návrh konkrétní obce ministerstvo financí.

Novému poplatku by podléhal podle předlohy krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Bez stanoviska výboru bude plénum rozhodovat o úpravě Ondřeje Veselého (ČSSD), jež by zachovala poplatek z ubytoven. Při dlouhodobém pobytu by činil podle jeho návrhu až šest korun za osobu a den, od roku 2021 až deset korun. Zároveň by se ale nevztahoval na studentské ubytovny a koleje. K zamítnutí míří požadavek Lenky Kozlové (Piráti) na poplatkové osvobození hostů, kteří přijíždějí na malé sportovní, kulturní a společenské akce s návštěvností do 150 lidí.

Podle asociace je zvýšení poplatku ze současných 21 korun na pětinásobek neadekvátní. "Tento návrh by vedl právě ke skokovému navýšení poplatku, který se v závěru v plné výši přenáší na zákazníky, tedy domácí a zahraniční turisty a tím poměrně zásadně prodraží pobyty hostů v dané destinaci," uvádí asociace ve svém stanovisku. Asociace vyzvala poslance, aby toto navýšení odmítli. Podle ní by poškodil české občany, kteří se rozhodnou strávit dovolenou ve své zemi, hrozí podle ní pak snížení počtu zahraničních turistů. "Poplatek za pobyt nemá mít regulační charakter, ale slouží výhradně k zajištění finančních prostředků pro obce v souvislosti se zvýšeným počtem turistů v konkrétních obdobích turistické sezóny," dodává asociace.

Cílem předlohy je podle ministerstva financí to, aby nebyli zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům právě lidé podnikající prostřednictvím ubytovacích platforem typu Airbnb. Vedle Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals nebo Vrbo.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda jde o pobyt v lázeňských místech nebo v místech velkého turistického ruchu. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální zákonné sazby. Novela také mění nastavení poplatků za psa nebo ze vstupného.