Ministr Staněk na koberečku: Vedení ČSSD bude řešit vyhazov Fajta

Staněk odvolání obou ředitelů oznámil v polovině dubna, zdůvodnil ho jejich pochybeními, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích. V případě Fajta kritizoval zejména autorskou smlouvu, díky níž si Fajt ke svému platu ředitele přivydělal během 16 měsíců přibližně milion korun za přípravu výstav. Podobné smlouvy ale uzavírají i další ředitelé státních příspěvkových organizací, mluvil o ní ředitel Národního divadla Jan Burian.

V kulturní obci po odvolání Fajta vznikla iniciativa požadující Staňkův konec. Má už téměř 6000 signatářů, podepsali se pod ni třeba architektka Eva Jiřičná, fotograf Josef Koudelka, režiséři Jan Hřebejk či Olga Sommerová, šéf činohry Národního divadla Daniel Špinar či politik Karel Schwarzenberg. Vznikla ale i druhá petice, ve které především mladší historici umění či umělci deklarují, že chtějí se Staňkem jednat. Sejít se mají také ve čtvrtek.

Podle informací ČTK premiérovi Andreji Babišovi (ANO) dorazil i dopis z vedení pařížského Centre Pompidou, které pozastavuje plánovanou spolupráci s NGP. O zřízení pražské pobočky slavné instituce jednal opakovaně Babiš s francouzským prezidentem i vedením Centre Pompidou. NGP pod vedením Fajta, který má za sebou několikaletou spolupráci s touto institucí, měla být českým partnerem budoucí spolupráce.

S Fajtem se v pondělí sešel Babiš. Podle Fajta předseda vlády vnímá situaci v největší české sbírkové instituci zaměřené na výtvarné umění jako vážnou. Premiér však na sociálních sítích zopakoval, že kultura je podle koaliční smlouvy v gesci sociální demokracie, a on musí rozhodnutí koaličního partnera respektovat. "Určitě ale budu bedlivě sledovat, jak rychle vyhlásí na místo ředitele NG transparentní výběrové řízení," uvedl Babiš na twitteru.

Transparentní a co nejdříve vyhlášená výběrová řízení na obě ředitelské funkce považuje za nejlepší řešení Hamáček. Minulý týden novinářům řekl, že se Staňkův konec ve vládě navrhovat nechystá. Staněk byl v posledních týdnech na několika zahraničních cestách, sociální demokraté od počátku plánovali, že s ním záležitost proberou na jednání grémia. Čtvrtečního setkání, které se uskuteční v Poslanecké sněmovně, by se měl podobně jako obvykle Staněk i další ministři za ČSSD zúčastnit.

"My nikdy neřekli, že budeme jednat o odvolání pana Staňka z vlády. Budeme řešit aktuální politickou situaci, přípravu evropských voleb a určitě se dotkneme i situace v resortu kultury. Nebude to o tom, že bychom řešili personální otázky," uvedl Hamáček. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka předtím několikrát zopakoval, že by měla sociální demokracie zvážit odvolání ministra kultury. "To řekl svůj názor, nicméně my nic takového nechystáme," řekl Hamáček.