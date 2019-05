Hrad už to nevydržel: Ovčáček a Mynář vydali důrazné prohlášení o Jágrovi, cestě do Číny a ČT

Česká televize se v reportáži „Na tenkém ledě“ zaměřila nejen na cestu Jaromíra Jágra do Číny, ale spíše na fotku, na které hokejista pózuje s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Novináři poukázali mimo jiné na to, že Jágra s Mynářem a Hradem spojuje víc, než se na první pohled zdá.

Mynář je spjat s problematickou zakázkou Hradu na stavební úpravy v Lánské oboře. Zakázku za 191 miliónů obdržela firma Energie - stavební a báňská, která je však obviněna z manipulace se zakázkou. Konkrétně se jedná o manažera firmy a správce Lánské obory Miloše Baláka. Spolumajitelem firmy Energie - stavební a báňská je i otec Jaromíra Jágra.

Hrad ovšem podobné spekulace o rodině Jágrů odmítá. „Jaromír Jágr byl do delegace přizván jako vynikající sportovec a reprezentant České republiky v Číně. Žádná souvislost mezi jeho jmenováním ambasadorem čínského hokeje a zakázkou rodinné firmy Energie – stavební a báňská není a nemůže být. To je naprostý vrchol konspiračních teorií Nory Fridrichové a reportéra Lukáše Valáška. To si opravdu myslí, že v roce 2015, kdy byla vypsána soutěž na zpevnění břehů Klíčavské přehrady, jsme plánovali, že v roce 2019 vezmeme Jaromíra Jágra na návštěvu Číny a uplatíme ho touto zakázkou? Jak bychom to asi udělali, když Energie – stavební a báňská vyhrála veřejnou zakázku? A ta byla navíc podle znaleckého posudku policie provedena v pořádku a za férovou cenu,“ uvádí v oficiálním prohlášení Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

Podle Jiřího Ovčáčka, ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a tiskového mluvčího prezidenta republiky, je reportáž ČT typickým příkladem nesolidní bulvární žurnalistiky, kterou dle něj veřejnoprávní stanice ve vztahu k prezidentu republiky Miloši Zemanovi předvádí již od doby jeho prvního mandátu v roce 2013.



„Když už nevědí, jak by pana prezidenta poškodili, zaměří se na jeho spolupracovníky nebo hosty. Tentokrát si to doslova odnesl Jaromír Jágr, který v Číně odvádí vynikající práci pro dobré jméno České republiky. Nechápu, jak si Česká televize může dovolit argumentaci, že účast Jaromíra Jágra může být náhodou, ale také jí být nemusí, a naznačit jeho podíl na údajném trestném činu,“ tvrdí Ovčáček.

„To je stejně validní argumentace, jako kdybych já řekl, že kdyby hloupost nadnášela, stala by se Nora Fridrichová první českou kosmonautkou a Lukáš Valášek druhým českým kosmonautem. A zkuste dokázat, že tomu tak není,“ rýpnul si do novinářů Ovčáček.