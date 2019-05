ANO netroškaří. Do kampaně pro eurovolby nalilo nejvíc peněz

Druhý nejvyšší rozpočet pro evropské volby po hnutí ANO má koalice Starostů a nezávislých (STAN) a TOP 09, která počítá s výdaji 15 milionů korun. ČSSD hodlá na volby dát 11 milionů korun, ODS, SPD a KDU-ČSL shodně deset milionů. Lidovci ale ze stranické pokladny uvolnili 5,5 milionu, zbývající částku dodají jejich kandidáti. KSČM hodlá na kampaň dát 8,5 milionu korun.

Před pěti lety měla nejnákladnější kampaň ČSSD, dala na ni 25 milionů korun. ANO tehdy vynaložilo 18,5 milionu korun, koalice TOP 09 a STAN deset milionů. ODS měla stejně jako letos desetimilionový rozpočet, KSČM dala na eurovolby osm milionů a lidovci pět milionů.

Náklady na kampaň pro volby do Evropského parlamentu jsou výrazně nižší než při volbách do Poslanecké sněmovny. Při posledních sněmovních volbách před rokem a půl, u nichž poprvé platil limit maximálně 90 milionů korun na kampaň, dala ČSSD 85 milionů korun, ANO 84,5 milionu a ODS 83 milionů. TOP 09 dala do Sněmovních voleb 75 milionů korun, STAN 57 milionů, lidovci 56 milionů, KSČM 35 milionů a SPD 33 milionů. Nejlevnější kampaň měli opět Piráti, kteří do ní vložili 16 milionů korun.

Volby do Sněmovny také provází výrazně větší zájem voličů než volby do Evropského parlamentu. Zatímco o složení národního zákonodárného sboru přišlo v roce 2017 hlasovat 60,8 procenta voličů, při posledních evropských volbách byla účast 18,2 procenta.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května, jejich výsledky budou známy 16. května večer po uzavření volebních místností v celé Evropské unii. Češi rozhodují o 21 europoslancích, kandidátky jsou jednotné pro celou republiku. O hlasy se uchází 39 uskupení. Před pěti lety získaly ANO, ČSSD a TOP 09 se STAN po čtyřech europoslancích, KDU-ČSL a KSČM po třech europoslancích, ODS dva a Svobodní jednoho.