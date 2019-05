Co by ještě důchodci chtěli? Babiš popsal, jak se dnes mají dobře

Z aktuálních problému zmínil Babiš v pořadu Duel speciál demonstrace, které proběhly nedávno. „Určitě mně to radost nedělá. Není k tomu důvod. Lidé se neztotožnili s výsledky parlamentních voleb a snaží se to změnit na náměstích. Média tvrdí, že lidi chtějí nějaký konflikt. Média jsou založená na konfliktu. Stále by chtěla stavět někoho proti někomu,“ řekl k problému premiér.

Za nejdůležitější v politice považuje Babiš navyšování penzí. "Důchodci mohou být rádi, že jsme prosadili ty obrovské důchody. V životě tolik důchodci neměli. Mají slevy na jízdné... My jsme dali devět set..."

Připomněl také působení Dana Ťoka v roli ministra dopravy. „Pan ministr je absolutní rekordman, protože byl v úřadě 4,5 roku. Zkrátka už je z toho unaven. Každý den ho někdo za něco péroval. Otevřel jenom 3,6 kilometru dálnic – ale jak je měl otvírat, když je někdo nezačal? Je nyní rozestavěno tolik dálnic a silnic jako nikdy,“ přiznal Babiš, že za dobu, co je ve vládě, příliš nových dálnic nevzniklo.

Nicméně slíbil, že situace by se měla zlepšit, díky novým investorům. „Budeme hledat investory na to, aby nám někdo postavil dálnici Praha–Tábor.“

Předseda vlády okomentoval i odchod Marty Novákové z vedení Ministerstva průmyslu a obchodu. „Mě to mrzí, ale ona přišla z privátu a stát je skutečně něco jiného. Máme slavný zákon o státních zaměstnancích. Stát není firma, bohužel, a zkrátka funguje nějakým jiným způsobem,“ sdělil premiér a překvapivě popřel svoje heslo, s nímž vstupoval do politiky, že bud řídit stát jako firmu.

Nemohl se také vyhnout tématu pěstování řepky, protože společnost Agrofert, patřící do svěřenského fondu premiéra je největším pěstitelem plodiny. „Máme nějaké povinnosti obnovitelných zdrojů. Kdysi dávno někdo vymyslel v Bruselu, že jeden z obnovitelných zdrojů jsou biopaliva. A pro zemědělce je to výhodné. Každý zemědělec si rozhodne, jestli na to pole dá obilí, nebo řepku, protože dostávají peníze na hektar,“ uvedl Babiš.