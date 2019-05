Volby do europarlamentu vyhraje ANO, ODS a Piráti, ukazuje průzkum. Co Okamura?

V případě ANO roste možný volební zisk zároveň s účastí lidí ve volbách. "Při účasti okolo 30 procent ANO drtivě vyhrává s výsledky okolo 25 procent. Při 15procentní účasti by ale jeho zisk pravděpodobně poklesl k 22 procentům," uvedl Median. S klesající účastí se snižuje také možný zisk ČSSD a KSČM, u obou od šesti k pěti procentům. "Tyto strany měly v době dotazování spíše méně angažované voliče," napsali autoři průzkumu.

Nižší účast by podle modelu pomohla ODS a zejména koalici TOP 09, STAN a Zelených a také lidovcům. U ODS by podle průzkumu s rostoucí účastí volební zisk klesl od 14 ke 13 procentům, u koalice od 11 k devíti procentům a u lidovců od víc než devíti k sedmi procentům. "Tyto strany mají totiž více angažovaných voličů, kteří v malé účasti začínají hrát velkou roli," podotkl Median.

Pirátům by prospěla jak nízká účast, tak vysoký zájem lidí o volby, v obou případech by mohli dostat kolem 14,5 procenta. Zhruba o procentní bod méně jim volební model přisuzuje při účasti 20 a 30 procent. SPD Tomia Okamury by se mohla přiblížit deseti procentům při čtvrtinové účasti, při vyšším nebo nižším zájmu voličů by její podpora klesla k devíti procentům. Zisk Svobodných se pohybuje podle volebního modelu mezi třemi a 3,5 procenta.

Ještě při účasti 30 procent by strany ANO, ČSSD, KSČM a SPD získaly více hlasů než středopravá a liberální opozice Piráti, ODS, lidovci a koalice TOP 09, STAN a Zelených, upozornil Median. Při čtvrtinové účasti voličů by se jejich pozice vyrovnala. "Při účasti 20 procent pak už převažuje jasně zisk středopravé a liberální opozice nad ziskem středolevých a konzervativních stran," doplnil Median.

Podle Medianu řada z dotázaných víc než 2100 voličů váhala ve výběru strany i o své účasti, nelze tak vyloučit překvapení. Volební potenciál ANO se pohybuje kolem 35 procent, hnutí tak může přesvědčivě vyhrát. Potenciál Pirátů je kolem 27 procent a u ODS okolo 24 procent. "Pokud jedna ze stran mobilizuje většinu voličů, může dohnat či předehnat hnutí ANO," napsali autoři průzkumu. Potenciál představuje nejlepší možný volební výsledek, pokud danou stranu budou volit všichni lidé, kteří to vážně zvažují a lze u nich teoreticky předpokládat účast.

Volební potenciál kolem 21 procent má koalice TOP 09, STAN a Zelených, podle Medianu se tak může získat okolo 14 procent. Lidovci a SPD se mohou při mobilizaci všech voličů dostat k 15 procentům. Nejlepší možný výsledek ČSSD je okolo 13 procent a komunistů kolem 11 procent. Šanci na vstup do Evropského parlamentu mají i Svobodní s potenciálem okolo osmi procent a nelze vyloučit ani úspěch Hlasu Pavla Teličky, který má potenciál kolem šesti procent, napsal Median.