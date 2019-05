Finanční úřady zůstanou. Schillerová odmítla jejich rušení

"V Plzeňském kraji se to týká například Sušice, Stříbra a Kralovic. Jistě se to ale netýká jenom a pouze Plzeňského kraje, ale i dalších krajů," řekl Votava, který je starostou Stříbra. Již v polovině dubna uvedl, že starostové, obce, podnikatelé i Plzeňský kraj protestují proti návrhu Finanční správy přesunout od 1. ledna 2020 pracovníky finančních úřadů ze Stříbra, Kralovic a Sušice do větších měst. Podle tehdejšího vyjádření mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaely Hošťálkové šlo zatím jen o návrh optimalizace struktury Finanční správy.

Ministryně uvedla, že nová generální ředitelka Finanční správy si nechala zpracovat analýzu návštěvnosti různých územních pracovišť, která nejsou v sídlech finančních úřadů. Pokud ředitelka zjistí, že existuje nějaké pracoviště, kam nikdo nezavítá, je podle ministryně legitimní, že upraví jeho provozní dobu. Rozruch, který kolem toho vznikl, pramení podle ministryně z toho, že jakmile se průzkum začal zpracovávat, začaly se úřednice cítit ohrožené a šly si stěžovat. Generální ředitelka podle Schillerové bude dbát na to, aby o případných změnách mluvila se zástupci samosprávy a odpovědnými úředníky.

"Chtěla bych říct, že k 1. lednu 2020, ale ani k 1. lednu 2021, což jsou pořád ještě období, kam doufám, že bude sahat moje kompetence, nebude zrušeno žádné územní pracoviště Finanční správy," prohlásila ministryně. Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídlech finančních úřadů, což je podle ministryně výrazná většina, se zřizují vyhláškou. "Musela bych tu vyhlášku podepsat já jako ministryně financí a já ji nepodepíšu. To znamená: všechna územní pracoviště zůstanou tak, jak jsou v té vyhlášce," dodala.