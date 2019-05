Jermanová slíbila výsledky z prověřování smluv kolem konce června

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Prověřování smluv s externisty na středočeském krajském úřadě potrvá řádově týdny a výsledky by mohly být známy do příštího jednání krajského zastupitelstva, které se uskuteční 24. června. Novinářům to dnes řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).