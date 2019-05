Piráti vyhráli studentské eurovolby, ANO až sedmé

Aktualizováno 18:00 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Studentské volby do Evropského parlamentu vyhrála Česká pirátská strana, druzí skončili Starostové s regionálními partnery a TOP 09. Pětiprocentní hranici překročilo ještě recesistické hnutí "ANO, vytrollíme europarlament", dále ODS, Demokratická strana zelených - Za práva zvířat, PRO Zdraví a Sport a vládní hnutí ANO 2011. Výsledky dvoudenní akce dnes na webu zveřejnila společnost Člověk v tísni, která volby nanečisto pro středoškoláky pořádala. Chce jimi zvýšit zájem mladých o politiku. U mladých lidí bodovali opět Piráti, kteří nyní získali 24,48 procenta hlasů. Před pěti lety dostali od středoškoláků 19,19 procenta hlasů, zatímco ve skutečných volbách měli 4,78 procent hlasů. Největší podporu ve skutečných volbách dostalo v roce 2014 vládní hnutí ANO, které tehdy získalo 16,13 procent hlasů. Středoškoláci mu před pěti lety dali 16,2 procenta hlasů, letos pro něj ale hlasovalo 5,3 procenta studentů. Z druhého místa tak u nich kleslo na místo sedmé. Předvolební průzkumy skutečných voleb do EP vládní ANO favorizují. Hlasování studentů do Evropského parlamentu organizuje projekt Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Školní volby věrně napodobují ty opravdové. Ve školách měli studenti od úterý do dneška volební místnost s hlasovacími lístky, plentou a urnou. Do voleb se hlásili dobrovolně. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o politiku a veřejné dění, a do budoucna tak zvýšit i počet prvovoličů.