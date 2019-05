Zeman sepsul šéfa BIS: Ach bože, to je fake news, normální drb. Proto není generál

— Autor: Monika Černá / EuroZprávy.cz

Vláda už třikrát navrhla, aby byl šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka jmenován generálem, prezident Miloš Zeman to ale zatím neudělal. A jak se zdá, ani do budoucna to nemá plánu. Alespoň podle toho, co prohlásil v pořadu Týden s prezidentem.