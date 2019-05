Babiše v Litomyšli nechtějí. Starosta Brýdl pro EZ popsal, jak se celá kauza vyvíjela

Velké pozdvižení včera vyvolala zpráva, že premiér Andrej Babiš (ANO) nepřijede na zamýšlenou květnovou návštěvu Litomyšle. Na městském webu o tom informoval starosta Daniel Brýdl zvolený za místní sdružení Generace 89, když odpovídal na dotaz občana, který protestoval proti účasti předsedy vlády na každoročních Gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové.

Z Brýdla se ze dne na den stal hrdina mnohých občanů i předmět zájmu médií. On sám však na celou kauzu nahlíží jinak. Aniž by mu naše redakce položila jediný dotaz, sám začal vysvětlovat, jak na věc nahlíží on. „Je to taková mediální bublina, nevím, o čem se dá mluvit,“ uvedl pro EuroZprávy.cz.

„Upřímně, když si přečtete tu starostovu odpovědnu, tak my jsme řekli, ať klidně přijede, jenom ať nevystupuje,“ odkázal nás nejprve na slova vyvěšená na městském webu. Tam zveřejnil části dopisu poslanci ANO Jaroslavu Kytýrovi, v němž píše, že by „nebylo vhodné, aby pan premiér vystoupil na pódiu, neboť máme velikou obavu, že se to obrátí proti slavnostem samotným“.

Kytýr, který měl Babišovu návštěvu v Litomyšli organizovat, odpověděl, že Brýdlovi děkuje za vstřícnost a nadhled. „Chápeme aktuální nálady ve společnosti a rozhodně nechceme způsobit narušení Vaší akce či přidělat Vám problémy. Pan premiér do Litomyšle nepřijede a snad budou jiné příležitosti k jeho seznámení s Vaším krásným městem,“ stojí v emailu.

„Oni to velmi správně vyhodnotili, že tedy nepřijedou,“ říká Brýdl pro EuroZprávy.cz. Svou roli v celé věci rozhodně nezveličuje. „Stal se ze mě na internetu děsnej hrdina, že jsem panu premiérovi zakázal přijet, což není pravda,“ tvrdí komunální politik, podle kterého se celá věc trochu nafoukla.

V reakci na to výrazně vzrostl zájem o jeho osobu. „Mě už včera lanařila jedna internetová televize a já říkám: ‚Až budeme jako město mít nejlepší školy, nebo zadržovat nejvíc vody, tak rád budu dávat rozhovory.‛ Ale tohle mi přijde jako mediálně zbytečná bublina,“ míní starosta Litomyšle.

Vzápětí potvrdil, že v celé věci jednal už předtím, než se jej na městském webu dotazoval nespokojený občan. „My jsme maloměsto, takže mě tady lidi potkávají. Chodím pěšky, bavím se s nimi, takže mě to spousta lidí říkala, ať se ty Gastroslavnosti nestanou politický, o to jim šlo, takže jsme to takhle vyhodnotili,“ líčí Brýdl a znovu dodává, že tým premiéra Babiše to rovněž správně vyhodnotil.

Premiér Babiš jej včera přesto popíchl, když sdílel tweet prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka, který zveřejnil výsledky předloňských parlamentních voleb v Litomyšli, kde se ziskem 24,75 % zvítězilo vládní hnutí ANO. Úřadující starosta přitom označil město za „protibabišovské“. Jak tato slova vysvětluje?

Pan starosta - budu nadmíru laskavý - si vymýšlí. Výsledky parlamentních voleb v Litomyšli hovoří jasně. pic.twitter.com/a8NiPfSfVB — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 9. května 2019

„Je pravda, že tady ANO ani nedokázalo postavit kandidátku v komunálních volbách. Litomyšl je velmi konzervativní, pravicová, prezidentské volby tady vyhrál i pan Drahoš. Ale samozřejmě, že v parlamentních volbách tady ANO uspělo. Je to tak, ale jinak si myslím, že my tady od revoluce v podstatě jedeme stále stejnou koalici na radnici,“ uzavírá Brýdl celou kauzu pro EuroZprávy.cz.