Příspěvek expremiéra Mirka Topolánka u příležitosti 8. května vyvolal pořádně ostré reakce. „V květnu 1945 osvobodila většinu naší země Rudá armáda. Osvobození byl ale jen náš subjektivní pocit. Stalin neosvobozoval, Stalin dobýval a dobývaná území držel. Na svobodu jsme čekali dalších 44 let,“ napsal Topolánek na sociálních sítích.

Jeho slova vyvolala vyhrocenou debatu nejen přímo pod příspěvkem, ale také na facebooku. Spočítal mu to třeba rusko-ukrajinský podnikatel a předseda spolku Artěk Alexandr Barabanov. „Tak vojáci Rudé armády nemuseli riskovat životy a osvobozovat mimo jiné i jeho rodiče. Škoda, že místo nějakého vojáka nezemřeli jeho rodiče třeba v koncentráku, aby takové hovado se nenarodilo,“ napsal Barabanov o Topolánkovi.

Tím ovšem neskončil – naopak přidal na vulgaritě. „Můj děda zázrakem jako 14letý kluk přežil masakr v Sosnovce, kde obyvatele vesnicí upálili zaživa v kostele. Přežil jeho otec, co jezdil někam zkoušet něco prodat, a on, co hrál u lesa. Poté, co přišli o rodinu a vesničany, domov, o vše - 4 roky bojoval proti fašizmu , a on OSVOBOZOVAL a riskoval život ne proto, aby kus h*vna jménem Mirek Topolánek pak řekl, že je to subjektivní pocit,“ dodal podnikatel.

Topolánka se ovšem zastal novinář České televize Marek Woillner. „Hovado, kus h*vna, koncentrák pro jeho rodiče. U nás žijící obdivovatel Putina a Stalina polemizuje s českým expremiérem o osvobození. Člověk nemusí být obdivovatel Mirka Topolánka, aby se mu z téhle drzosti zvedl žaludek,“ vzkázal znechucený Wollner.

Ani pak ale Barabanov neskončil. „Osvobození od takového je též ‚subjektivní pocit‘, Topolánku? Rudoarmějci, co v 1945 osvobozovali od fašizmu za cenou vlastních životů, si zaslouží úctu. Každý, kdo plivne na jejich hroby, byť i ‚jen‘ na Facebooku je automaticky=fašista. Každý, kdo spojí události r. 1968 s osudem rudoarmějce, který v letech 1941–1945 obětoval svůj život, aby zachránil svět od fašizmu, je beznadějný debil a ani za ‚člověka‘ nemůže byt považován,“ dodal rusko-ukrajinský podnikatel.