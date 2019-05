Premiér už hledá nového šéfa žalobců? Babiš seřval vlastní novináře, prý lžou

Novináři Mladé fronty Dnes s odkazem na nejmenovaný zdroj tvrdí, že si Úřad vlády vyžádal životopisy výrazných jmen českého právního světa.

Dokonce zmiňují i dvě konkrétní jména - Pavla Zemana by mohl nahradit soudce Roman Kafka, nebo advokát Stanislav Mečl. Favoritem je prý zatím první jmenovaný, který aktuálně působí jako kroměřížský okresní soudce. Oba ovšem popřeli, že by nějakou nabídku dostali.

Podle novinářů se nepočítá s tím, že by nejvyššího státního zástupce Zemana odvolala vláda, protože to by podle všeho vyvolala protesty ČSSD, koaliční krizi a zřejmě i odchod sociálních demokratů z vlády. Zeman by naopak měl odejít dobrovolně na nějaký atraktivní post. Na jeho místo by pak nastoupil někdo nový.

Babiš ale informace o vyžádaných životopisech důrazně odmítl. „Zásadně odmítám tvrzení v článku dnešní @mfdnes, že bychom žádali životopisy možných nástupců nejvyššího státního zástupce. Nežádali. Je to lež,“ zlobí se Babiš na twitteru.

Tvrdí, že autoři článku nedodrželi ani základní novinářskou zásadu, ověřit si váš nezávislý důvěryhodný zdroj. Paradoxní je, že MF Dnes spadá pod skupinu MAFRA, kterou koupil v roce 2013 Babišův Agrofert.