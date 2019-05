Česko hledá 50 uprchlíků. Řecko je ztratilo

Podle Petříčka je rozdíl mezi nelegálním migrantem, který odchází ze své země z ekonomických důvodů, a uprchlíkem dle mezinárodního statusu, který utíká proto, že je ohrožen na životě. Petříček v této souvislosti odkázal na kindertransporty, tj. záchranné transporty dětí během druhé světové války.

Petříček naznačuje, že je morální povinností ČR projevit solidaritu vůči takovým lidem, kteří potřebují pomoc. Podle něj to není případ jen Sýrie, ale i Ukrajiny, kde ČR organizuje tábory v zemi tak, aby děti alespoň na chvíli děti mohly odjet z konfliktních zón.

Ministr zahraničí je tedy vstřícně nakloněn k výzvě europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby ČR převzala 50 syrských dětských uprchlíků z řeckých uprchlických táborů. Premiér Andrej Babiš (ANO) je proti tomuto kroku, Petříček však tvrdí, že politika vlády je stále stejná, tj. solidarita a zároveň udržení bezpečnosti země.

Petříček nicméně přiznává, že situace se zatím nikterak nepohnula, protože ČR stále čeká na odpověď řeckých úřadů. Je však přesvědčen, že pokud je najdou, pak se o ně česká společnost dokáže postarat. „Možná lepší, když budou vyrůstat mezi lidmi, kteří jim dají péči, než být v uprchlických táborech pod vlivem možných radikálních názorů.“

Ministr zahraničí se v této souvislosti tvrdě opřel do SPD, která podle něho používá xenofobní rétoriku a zneužívá strachu lidí před neznámými věci. Podle něj to nepřispívá bezpečnosti, naopak to bezpečnost ohrožuje. Poukazuje na příklad jediného českého odsouzeného teroristy Jaromíra Baldy, který byl sympatizantem SPD.

Petříček se vůči SPD vymezuje dlouhodobě. V lednu v rozhovoru pro iDNES.cz ji nazval ohrožením evropské liberální demokracie. Předseda SPD, Tomio Okamura, na svém facebookovém profilu napsal, že jej to těší, protože dle něj současná „tzv. liberální demokracie nemá se skutečnou demokracií nic společného“ a jedná se o „totalitní ideologie multikulturalismu, politické korektnosti a genderismu“. Podle Okamury je tato liberální demokracie přímo proti zájmu českých národních zájmů.

Podle Petříčka je migrační vlna, která v roce 2015 zasáhla Evropu, pod kontrolou. Poukazuje, že jen za první za první čtvrtletí roku 2019 přišlo do Evropy 15 tisíc lidí, což je asi o 20 procent méně, než tomu bylo ve stejné době roku 2018. „Takže čísla jasně klesají a dostáváme se do situace, která zde byla v letech 2010 a 2012, tedy před migrační krizí,“ tvrdí s tím, že dle něj nehrozí ČR bezprostřední riziko a vláda pracuje na tom, aby takovým hrozbám předcházela.

Petříček se též v souvislosti s výročím 15 let ČR v EU vyjádřil k tomu, co členství v bloku zemi přineslo. Dle něj by se bez EU mohla ČR nacházet na někde na úrovni států západního Balkánu, tj. chudých zemí, které nemají příliš možností ovlivnit děni v Evropě. Ideu vícerychlostní EU však odmítá s tím, že to není v zájmu ČR.