Tohle na ČT ještě nebylo: Nechceme pracovat, chceme jen platy. Kandidátka do eurovoleb perlila

Podle Schejbalové hnutí chce do Evropského parlamentu především kvůli platu zhruba 160 000 čistého a dalším výhodám z příplatkům. Nechtějí však pracovat. Schejbalová přiznává, že i když se nebrání vstupu do nějaké frakce, díky tomuto se nedá očekávat, že by měli příliš nabídek. „Kdo by chtěl dělat s nepracujícími, že?“, uvedla.

Přesto v programu AVE uvádí snahu o spojení s další zemí a vytvoření federace. Podmínkou je, aby daná země měla moře, jehož vlastnictví hnutí v programu slibuje.

Zároveň AVE plánuje rozšíření o další zemi a to Liberland založené euroskeptikem Vítem Jedličkou, který sám do Evropského parlamentu kandiduje za koalici Svobodní, Liberland a Radostné Česko – Odejdeme bez placení. Naopak ostatní země by měly z EU odejít, „aby zbylo co nejvíce peněz pro nás.“

V Evropském parlamentu budou prosazovat zrušení české účtenkovky, „protože je to blamáž“ a zavedení dotací na okurkový salát. Též by chtěli dotace na „šimering“ protože „politika je nudná“, a prosadit dresscode pro europoslance. V pátek by měli nosit zelené sako, v pondělí růžový župan a žluté papuče.

AVE je naprosto proti migraci. „ Proto Pražáci do Prahy, Brňáci do Brna, Slováci na Slovensko a důchodci na Vysočinu“, stojí v jejich programu. Schejbalová přiznává, že tomu pravděpodobně nebudou europoslanci rozumět, ale nejdůležitější je „že tomu rozumí hlavně naši voliči.“ AVE by též chtěla postavit zeď před uprchlíky z Velké Británie.

Brexit dle Schejbalové oslabí automobilový průmysl. Škodě, kterou to napáchá na český autoprůmysl se chce AVE vyhnout tím, že by přestavělo auto na dřevoplyn, „což je myslím eko, bio a racio, a našemu automobilovému průmyslu by to zase mohlo pomoci.“

V souvislosti s otázkou dvojí kvality potravin AVE chce udržet tu stávají druhou kvalitu a zároveň třetí, která by byla pro Slovensko a Polsko. Jednalo by se o stále jedlé zbytky jídla, protože „jídlem se hrozbě plýtvá.“

AVE by bylo pro prodloužení sankcí vůči Rusku, protože „Rusku a Čína jsou mezi našimi občany nejméně oblíbené, takže bych je sankcionovala, co to jde.“ Zatím ale nemá stanovisko k strategickému partnerství Evropské unie s Čínou, protože nemá na to komisi. „ Máme 249 korun na všechny naše činnosti a musíme s tím šetřit,“ vysvětlila Schejbalová.

Na otázku, zdali by AVE byla pro zavedení eura, Schejbalová uvedla, že by AVE zrušilo euro i korunu a chtělo by jenom kryptoměnu pitkojt.

Ve studentských volbách do Evropského parlamentu dokázalo hnutí dokázalo překročit pětiprocentní hranici. Získalo 10, 48%. Karel Stratocha z organizace Člověk v tísni, které studentské volby pořádala, uvedl, že studenty mohlo zmást, že název hnutí zní stejně jako název vládní strany, hnutí ANO.