TOP 09 venku ze Sněmovny. Volby by ovládlo ANO

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovní volby by v dubnu podle modelu Kantar CZ vyhrálo ANO se 30 procenty. Druzí by skončili Piráti s 16 procenty a třetí ODS s 13,5 procenta. Volební model dnes zveřejnila Česká televize. Do dolní komory by se dostalo osm politických stran, pod pětiprocentní hranicí zůstala TOP 09 se čtyřmi procenty. Ze současných sněmovních stran by tak byla jediná, která by do dolní komory zřejmě nepronikla. Agentura připomíná, že statistická chyba volebního modelu se pohybuje mezi +/- 1,3 až třemi procentními body.