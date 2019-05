Babiš se zbláznil? Měl jsem se raději střelit do nohy, tvrdí

Babiš o víkendu bilancoval, jeho hnutí totiž slavilo výročí. „Dneska je to přesně sedm let, co bylo zaregistrováno hnutí ANO. Měl jsem se radši střelit do nohy. Říká moje rodina a přátelé. Často si říkám, že mají pravdu,“ tvrdí premiér.

Kvůli hnutí prý málo spí a je v neustálém stresu. „Sedm let dřu pro to hnutí každý den až do noci. Sedm let stresuju všechny lidi kolem mě i sám sebe, aby to bylo. Jo, jsem náročný šéf, já vím. Ale vydupali jsme to ze země,“ chválí sebe i své kolegy.

Okrajově zmínil i ty, kteří už s ním a s ANO nespolupracují. „Tehdy před sedmi lety jsme neměli ani jeden mandát, jen obrovskou chuť něco dělat. Hodně lidí se vyměnilo, nezvládli moje tempo, nebo jsme se pohádali, což u mě jde vcelku snadno, přiznávám, ale výsledky jsou vidět,“ chvástá se premiér.

Dobrá jsou podle něj všechna ekonomická čísla, všechny výzkumy o spokojenosti i o bezpečnosti naší země. „Děkuju moc všem, co vytrvali a jsou s námi od začátku. Vy víte, kdo. A děkuju i všem, kdo se k nám přidávají, za jejich nadšení a tvrdou práci, kterou odvádějí každý den. Není to sranda, fakt ne,“ píše Babiš, který ocenil nejen své spolupracovníky, ale i voliče a příznivce.

Navíc se podělil fotku se zmijovkou. Její nošení mu prý poradili novináři namísto jeho červené kšiltovky s nápisem „Silné Česko“. „Tak tady ji máte. Jediný originál. Když jsem byl mladší, tak jsem v ní míchal beton a chodil na brigády,“ zavzpomínal Babiš.