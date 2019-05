Demonstrace proti Babišovi a Benešové pokračují. Dnes se do protestů zapojí téměř 130 měst

Už třetí týden po sobě se bude konat demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi a nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Organizátoři protestů požadují její demisi a záruky, že se vláda nezbaví nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Navíc chtějí, aby se premiér zavázal, že přijme a naplní sedm pojistek pro nezávislost justice.

„Myslíme to vážně. Požadujeme demisi Marie Benešové. Pokud naše požadavky nebudou vyslyšeny a premiér s Marií Benešovou se nám budou i nadále vysmívat, uskuteční se 13/5 další vlna protestů po celé zemi. Pokud zaplníme potřetí Staromák, svoláme na 21/5 Václavák!“ slibují zástupci spolku Milion chvilek.

„Nesoudíme tedy paní Benešovou za to, co by udělat mohla, ale za to, co už udělala. Je toho na jednu ministryni spravedlnosti víc než dost!“ tvrdí demonstranti.

Poukazují na to, že 17. dubna policie navrhla obžalovat premiéra Babiše. Ten prohlásil, že je to účelový komplot, a 18. dubna vyměnil ministra spravedlnosti Kněžínka za Marii Benešovou, která již dva roky opakovaně zpochybňuje premiérovo trestní stíhání. V roce 2017 nehlasovala pro vydání Andreje Babiše trestnímu stíhání, přičemž označila kauzu Čapí hnízdo za politické intriky.



V den, kdy byla Benešová jmenována pak prohlásila na adresu protestů, které se uskutečnily ve 105 obcích po celé zemi toto: "Včera jsem viděla na náměstí mladé lidi a troufám si odhadnout, že kolikrát ani nerozeznají rozdíl mezi státním zástupcem a soudcem…". „Nejsme děti!“ vzkazují organizátoři protestů.



Protestujícím se nelíbí ani to, že dva dny po nástupu do funkce Benešová zmínila možnost úplně zrušit Vrchní státní zastupitelství a vrchní soudy. „Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová přitom v tuto chvíli dozoruje i kauzu Čapí hnízdo. O možnosti rušit Vrchní státní zastupitelství odborníci diskutují dlouho a jistě má smysl se o tom bavit. Ne však v tuto chvíli, kdy má jít premiér před soud,“ mysli si spolek Milion chvilek pro demokracii.

Akce se opět budou konat po celé zemi. Největší demonstrace se uskuteční v Praze na již zmíněném Staroměstském náměstí od 18:30. Protesty se celkem budou konat ve 128 městech a obcích včetně Brna, Ostravy, Českých Budějovic, Ústí nad Labem, Plzni, Kladně, Kolíně či Mostě. Plný seznam míst naleznete zde.