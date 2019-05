Zrádci, zaútočil Babiš na své bývalé europoslance. Buď neumí číst, nebo účelově lže, vrátil mu to Telička

Babiš v kampani před eurovolbami vytáhl silné a voličsky líbivé téma – dvojí kvalitu potravin. „Objevili jsme naprosto skandální a flagrantní rozdíly ve složení několika potravin, které si kupujeme. Stejný obal, rozdílné složení. A protože jsme je pak ochutnali, tak jsme zjistili dokonce i rozdílnou chuť. Logicky. Když je receptura odlišná,“ píše ve svém pravidelném týdenním příspěvku Babiš to, co už všichni dávno vědí.

Česká vláda proto připravuje opatření, které prodejcům nařídí, aby zboží, které se kvalitou liší oproti jiným zemím, muselo mít i jiný obal. Kritici mu ovšem vyčítají, že toto téma se například v europarlamentu řeší už dlouhodobě a že to byli právě jeho poslanci, kteří svým hlasováním de facto dvojí kvalitu potravin umožnili. „Výsledek evropské směrnice není dobrý,“ přiznává šéf ANO.

Popírá ovšem, že by za to mohli jeho lidé. „A zásadně odmítám útoky kolegů z ČSSD, kdo může za to, jak hlasování dopadlo. Nebo dokonce, že jim přebíráme téma. Přitom o tomto tématu mluví všechny strany a hnutí. Žádné téma nikomu nepatří,“ tvrdí teď Babiě. „Podle kolegy Petříčka prý jejich poslankyně v europarlamentu Olga Sehnalová o dvojí kvalitě potravin už dlouho mluví. Ano, mluví. Deset let tam sedí. A změny nedosáhla,“ rýpnul si do vládních partnerů.

„ČSSD se chlubí tím, že jsou součástí silné evropské frakce. No a z téhle jejich frakce 127 sociálně demokratických evropských poslanců hlasovalo proti pozměňovacím návrhům českých poslankyň Olgy Sehnalové, Dity Charanzové, Martiny Dlabajové a dalších, aby byla dvojí kvalita nepřípustná, a jen 31 bylo pro. Vemte si, že z europoslanců frakce ALDE, do které patří naše hnutí a kterou kolegové z ČSSD tak rádi kritizují, hlasovalo díky úsilí našich europoslankyň pro 35 poslanců a proti bylo 23,“ vypočítává premiér.

„Na Radě byl ten zákon schválen většinou 73,71 procenta, takže bylo jasné, že se to nedá zvrátit a jediná šance byla zvrátit to v Evropském parlamentu, přijetím pozměňovacích návrhů, a pak to vrátit na Radu. Bylo tedy potřeba hlasovat PROTI tomuto textu směrnice,“ píše s tím, že europoslankyně ANO hlasovali proti a postavili se tedy za zájem českých spotřebitelů. Europoslance Pavla Teličku a Petra Ježka, kteří byli za ANO zvoleni, ale kteří se s hnutím názorově rozešli, hlasovali pro návrh. Babiš je oba označil za „zrádce za ANO“.

To si ale ani jeden ze zmíněných „zrádců“ nenechal líbit. „Andrej Babiš buď neumí číst, nebo účelově lže. Nemluvě o tom, že ve věci v EU to úplně vzdal,“ rýpnul si do Babiše. Jeho kolega Ježek připomněl, že česká vláda doporučila europoslancům hlasovat pro zmíněný návrh.

Ano,@AndrejBabis se už neštítí ničeho. Důkaz své prolhanosti, manipulace a pokrytectvi si vystavil sám. https://t.co/cTwkxWOsuj — Pavel Telička (@Telicka) 13. května 2019

„Níže stanovisko ke směrnici a doporučení jeho vlády českým europoslancům, jak mají hlasovat,“ napsal Ježek k dokumentu, který zveřejnil na twitteru. „Ano, Andrej Babiš se už neštítí ničeho. Důkaz své prolhanosti, manipulace a pokrytectví si vystavil sám,“ dodal ke zveřejněnému dokumentu Telička.