Vnitro chce zrušit 800 zákonů. O některých ani nevíte, že existují

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo vnitra navrhuje zrušení více než 800 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí resortu Klára Pěknicová. Vnitro si od návrhu, který dnes ministr Jan Hamáček (ČSSD) poslal do připomínkového řízení, slibuje zpřehlednění českého právního řádu. Vláda by ho měla projednat do července.