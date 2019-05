Nás neodvoláš. Praha třetí pondělí v řadě demonstruje proti Babišovi a Benešové

Lidé mají transparenty s nápisy "Nezávislá justice", "Koho ještě odvoláš" a "Nás neodvoláš". Fotografie Babiše a Benešové na transparentech doprovázejí nápisy "Prime minister or crime mister?" (Premiér nebo mistr zločinu?) a "Minister of justice hides my crimes in practice" (Ministryně spravedlnosti zakrývá mé zločiny). Protestující drží vlajky České republiky a Evropské unie. Skandují "Demisi", "Hanba" a pískají.

Podle Babiše jsou demonstrace divadlo načasované před evropské volby. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády poukázal na to, že při minulém protestu před lidmi vystupovali zástupci sněmovních stran. "Já už to neberu jako nějakou občanskou záležitost, je to normální kampaň do Evropského parlamentu těchto stran," řekl premiér.

Protestující se poprvé sešli před dvěma týdny, kdy Staroměstské náměstí zaplnili zhruba ze tří čtvrtin. Minulé pondělí byla účast vyšší, podle organizátorů demonstrovalo přes 20.000 lidí. Na příští úterý spolek Milion chvilek ohlásil protest na Václavském náměstí. "Jestliže premiér ignoruje Staromák, tak zaplníme Václavák," řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Dnes se podle něj demonstruje ve 130 městech a obcích v Česku.

Podporovatelé protestu tvrdí, že Benešová dva roky zpochybňuje Babišovo obvinění z podvodu při získání dotace na konferenční a rekreační areál Čapí hnízdo. Jmenování Benešové po policejním návrhu na podání obžaloby v této kauze označují za možný "největší zásah do justiční moci od listopadu 1989". Chtějí mimo jiné ujištění, že vláda neodvolá Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Kritizují také to, že ministryně uvažuje o zúžení justiční soustavy z nynějších čtyř na tři stupně. Benešová uvedla, že chce pro zúžení připravit podklady, rozhodovat o něm ale nebude. Při čtvrtečních interpelacích řekla, že verdikt by byl až na novém ministrovi v dalším volebním období.

Spolek Milion chvilek vznikl předloni po sněmovních volbách. Premiéra tehdy vyzval k tomu, aby plnil předvolební sliby občanům, zejména to, že bude podporovat a rozvíjet demokracii v ČR.

Protože podle spolku své sliby nemyslel vážně, přišli jeho členové loni v únoru s kampaní Milion chvilek pro demokracii. Za sto dní chtěli získat milion podpisů od lidí, kteří si myslí, že má Babiš odstoupit z čela vlády. Petici dosud podepsalo víc než 341.000 lidí.