Babišova zmijovka rozvířila vody. Známý Čech vytáhl na premiéra nepříjemné věci

Babiš se pochlubil fotkou ve zmijovce. K ní dopsal, že ji používal na brigádách a když míchal beton. Jenže jeho slova nezůstala bez odezvy. „Píše mi pan Dan Přibáň, cestovatel, co projel trabantem Afriku. Šokovalo ho, že jsem zamlada míchal beton ve zmijovce. Prý 'Ten beton jste pane premiére míchal ve Švýcarsku, nebo v Maroku?',“ cituje Přibáně Babiš na svém facebooku.

A hned mu na jeho dotaz odpověděl. „No tak pane Přibáň, já pracoval na různých brigádách rukama od patnácti. Roznášel jsem mlíko, překládal balíky v Bratislavě na hlavním nádraží za 100 korun na noc, vykládal vagóny v Dimitrovce, kde jsem si za den vydělal 36 korun a samozřejmě jsem chodil pomáhat i na stavby, kde jsme míchali beton a maltu,“ vypráví premiér.

„Zmijovku měli všichni zedníci a mistři, my brigádníci jsme ji v zimě nosili taky. Po vysoké jsem si svépomocí postavil řadový dům v Devínské Nové Vsi. To bylo v osmdesátých letech a zmijovku měla na stavbách většina lidí. Začal jsem stavět ten barák, když vám bylo tak pět let, proto to asi těžko chápete,“ rýpnul si Babiš.

Jenže známý český cestovatel si to nenechal jen tak líbit. „To je hezké, jak jste byl od dětství pracovitý pane premiére! V jakém věku přibližně došlo k onomu prozření, kdy jste zjistil, že poctivá práce není způsob, jakým si chcete zajišťovat své živobytí?“ navezl se do premiéra a jeho firem.

Nechápe také, proč by neměl rozumět tomu, jak se staví dům. „Mimochodem, vy jste na stavbě používal nějaké prvky experimentální archeologie, že jste v osmdesátých letech míchal beton tak, že to nemohou mladší generace pochopit?“ podivuje se.



Babiš podle něj není příliš v kontaktu s vnějším světem a nemá proto přehled o cenách běžného zboží. „Mohu vás však ujistit, že domy se dnes staví víceméně stejně, jako v osmdesátých letech minulého století. Ani v principu míchačky nedošlo k žádné zásadní inovaci. Jen materiál se dá snadněji opatřit než za dob režimu, s nímž jste spolupracoval a z nějž jste těžil. Nebo, že by právě tato část stavby byla tím tajemstvím?“ nebere si servítky Přibáň.



A když už mu Babiš přímo odpověděl na jeho komentář, využil příležitosti, aby mu položil další otázku. „A když jste se tak rozpovídal. Mohu se ještě zeptat, jak probíhala ona valná hromada o prodeji Agrofertu pod cenou, z níž jeden hlasující člen byl tou dobou prokazatelně v zahraničí?“ zajímá ho. Odpovědi od Babiše už se ovšem nedočkal.

K celé debatě se ale ještě vrátil na svém profilu. „Pan premiér Andrej Babiš mi poslal životopis, tak kdybyste sháněli někoho na míchání betonu, víte kam se obrátit! Vždyť sehnat poctivého řemeslníka je dnes fuška,“ vzkázal Čechům.