Kdo nahradí Klause ml. v čele školského výboru? Hlasovat se bude v červnu

Předsednické křeslo školského výboru připadá podle dohod o rozdělení funkcí v dolní komoře klubu ODS. Frakce občanských demokratů zatím kandidáta nepředložila. "Jsme domluveni, že se bude čekat do příští schůze," uvedl Rais.

Školský výbor je bez řádného předsedy potom, co z něj Sněmovna odvolala v polovině dubna nezařazeného poslance Václava Klause mladšího (dříve ODS). Klub občanských demokratů má ve výboru tři zástupce, a to Martina Baxu, Karla Krejzu a Bohuslava Svobodu. Baxu před časem občanští demokraté do čela výboru v tajném hlasování členů za Klause neprosadili.