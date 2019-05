Evropské volby 2019: Lídři stran chtějí lepší hospodaření EU

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

České příspěvky do rozpočtu Evropské unie by se podle většiny eurovolebních lídrů snižovat neměly. Unie by ale s penězi měla nakládat účelněji a efektivněji. Měla by například zrušit agentury, jejichž činnosti se přikrývají, nebo zrušit stěhování Evropského parlamentu mezi Štrasburkem, Bruselem a Lucemburkem. Vyplývá to reakcí lídrů českých parlamentních uskupení, která letos kandidují do Evropského parlamentu, na anketní otázku ČTK.