KDU-ČSL vyzvala Babiše k odvolání ministra kultury Staňka

Pokud Staněk nemá důvěru pracovníků v kultuře, není možné, aby ve své funkci pokračoval, uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "My zprávy o nespokojenosti od lidí na klíčových pozicích v kultuře máme, proto jsme přistoupili k tomuto kroku. Premiér a ČSSD musí tuto situaci neprodleně řešit, je to jejich zodpovědnost," dodal Výborný.

Staněk ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa odvolal v polovině dubna. Zdůvodnil to jejich pochybeními v hospodaření, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích. Na Fajta ministr podal trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na více než milion korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP.

V kulturní obci následně vznikla iniciativa požadující Staňkovo odvolání. Petici žádající odchod ministra podepsalo dosud zhruba 7000 lidí. V petičním výboru jsou například producent a režisér Václav Marhoul, dokumentaristka Olga Sommerová nebo ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka. Dnes na svou funkci rezignoval ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny v NGP Otto Urban, zdůvodnil to nekompetencí ministra.

Babiš se Staňkem o situaci v kultuře jednal minulý týden v pondělí. Po schůzce uvedl, že situaci v NGP po Fajtově odvolání vnímá jako vážnou, kultura je ale v gesci koaliční ČSSD a on musí její rozhodnutí respektovat. Užší vedení sociální demokracie pak ve čtvrtek Staňkovi uložilo připravit do konce května výběrová řízení na šéfy obou institucí. Staněk dostal také za úkol zklidnit situaci v kultuře. Předseda ČSSD Jan Hamáček se v neděli v České televizi Staňka zastal, při odvolání podle něj postupoval správně. Odmítl nicméně říct, zda by uvítal Staňkovu demisi.