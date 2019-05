Rath řádil na ČT: Na problém, který ohrožuje Evropu, EU kašle

Debaty se kromě Ratha a Teličky zúčastnili ještě Vladan Ševčík z Moravského zemského hnutí (MZH), Daniel Konečný z Tvého kandidáta (TK), Tomáš Pajonk ze Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka - Odejdeme bez placení (Svobodní), Jiří Černohorský z Aliance národních sil (ANS) a Pavel Šrámek z Agrární demokratické strany (ADS).

Většina přítomných byla výrazně kritická k fungování EU, zvláště co se týče migrace. Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), dle Šrámka nefunguje, protože o ni nikdo nemá zájem. Podle Černohorského je Frontex „bohapustá, soukromá cestovní agentura.“

Naopak Ševčík myslí, že Frontex nemá fungovat jako ozbrojená armáda, která by zastavovala migranty, ale jako zesílená policie, která bude organizovat a koordinovat pomoc. „„Představa, že armáda bude řešit uprchlíky, mi přijde úplně utržená. To nejsou ozbrojení lidé, ale lidé, kteří utíkají do bezpečí. Postavit před ně vojáka se samopalem? Spíše je to otázka zesílené policie,“ uvedl.

Podle Ratha je zastavení migrace to nejdůležitější. Podle něj to znamená „otočit pozornost Evropské unie na věc, na kterou se dost kašle, a to jest populační exploze v zemích třetího světa. To je v podstatě jeden z hlavních hybatelů nejenom migrace, chudoby, válek. Ohrožuje to Evropu a je potřeba, aby se tím Evropa začala vážně zabývat.“

Rath chce též vrátit právo veta členským státům. Podobně se vyjádřil i Pajonk, který navrhuje, pokud by to nebylo umožněno, z EU odejít. Odchod ČR z EU prosazoval i Černohorský. Všichni to odůvodňovali ochranou národních zájmů ČR.

Podle Ratha představuje Telička evropský „establishment“, který je proti národním zájmům. Citoval přitom z Teličkova rozhovoru pro magazín Euro, ve kterém měl Telička říci, že nebude bojovat za národní zájmy.

Podle Teličky jsou slova Ratha vytržená z kontextu. „ Já jsem chtěl říci, že členství v EU není jen o národních zájmem, pokud to bude dělat každý, tak nás logicky velké země jako Francie, Německo, zválcují. To znamená, že musí hledat symbiózu mezi našimi zájmy a zájmy ostatních členských zemí.“

Rath nedávno zaujal volebním klipem ČS, na kterém se Pražský hrad mění na mešitu a děti skotačí v burkách. Rath varuje, že to může být budoucnost ČR v roce 2029.

Na sociálních sítích video vzbudilo velké pobavení. Uživatelé též komentovali skutečnost, že Rath byl odsouzen za korupci a že je tedy ten poslední, kdo by měl něco kázat.