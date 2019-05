Zákaz dvojí kvality potravin chceme bez výjimek, shodují se eurovolební lídři

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zákaz dvojí kvality potravin by měl podle eurovolebních lídrů platit v Evropské unii bez výjimek. Jan Zahradil (ODS) se postavil proti paušálnímu zákazu jakýchkoli rozdílů ve složení výrobků. Podle něj by to poškodilo firmy i spotřebitele. Vyplývá to reakcí lídrů českých parlamentních uskupení, která letos kandidují do Evropského parlamentu, na anketní otázku ČTK.