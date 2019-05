Dusno kvůli Donbasu: Děláte nám ostudu, obvinil Petříček Ondráčka. Jděte se bodnout, vzkázal komunista

Na aktivity Ondráčka na východě Ukrajiny upozornil na sociálních sítích Roman Máca, analytik Institutu pro politiku a společnost, který se věnuje facebookovým trolům a lžím.

"Přijíždí delegace České republiky." Říká hlasatel doněckých separatistů.

K jejich vůdci Pušilinovi přijíždí auto s českou vlajkou a z něj vystupuje komunistická mlátička Ondráček.

Ne, žádná delegace ČR. Stejná lež jako ten falešný konzulát.

Co slovo, to lež. Co čin, to zločin. pic.twitter.com/a4SMKmMJX1 — Roman Maca (@_Roman_Maca) 15. května 2019

Zveřejnil také video tamní televize i s komentářem. „'Přijíždí delegace České republiky.' Říká hlasatel doněckých separatistů. K jejich vůdci Pušilinovi přijíždí auto s českou vlajkou a z něj vystupuje komunistická mlátička Ondráček. Ne, žádná delegace ČR. Stejná lež jako ten falešný konzulát. Co slovo, to lež. Co čin, to zločin,“ upozornil Máca.

Jeho příspěvek začal kolovat po sociálních sítích, sdílel jej i novinář České televize Michal Kubal. A od něj pak třeba i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci. O tyto hlasy (KSČM) se vláda opírá v PS, takže se nic nestane. @TPetricek vydá bezzubé stanovisko a nechá se od nich podporovat dál,“ rýpnul si.

Sám Petříček v reakci na jeho slova připomněl, že se ke komunistovi a jeho aktivitám na Donbasu už vyjádřil. „Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto “úspěchem” nevím, jaký byl cíl jeho cesty,“ vzkázal šéf české diplomacie.

„Díky a bylo by fajn se od této cesty distancovat a promluvit s vv Ukrajiny,“ ocenil jeho vyjádření místopředseda lidovců Jan Bartošek. „To je samozřejmé,“ ujistil ho Petříček.

Poklonkovat vojenské přehlídce Moskvě, tvrdit o Doněcku, že se tam lidé mají skvěle a chtějí k Rusku, to by panu Ondráčkovi šlo. A jistě si to tam užil. Ale my na období komunismu nezapomínáme! Dělá ostudu ČR. — Jan Bartošek 15. května 2019

„Poslanec Ondráček je kolaborant. Tzv. Doněcká lidová republika je část území Ukrajiny, kterou okupuje Ruská federace. Ondráček v žádném případě nereprezentoval Českou republiku. #PSČR by měla jeho návštěvu prošetřit a vyvodit z toho důsledky,“ vzkázal v reakci na video europoslanec Jaromír Štětina.

Komunistický poslanec Z. Ondráček je na návštěvě samozvané Doněcké lidové republiky, přivítali jej tam jako "delegaci ČR". Tuto záležitost chceme řešit — Hnutí STAN 15. května 2019

O cestě na Donbas informoval Ondráček na sociálních sítích. „Po Moskvě jsem zajel zkontrolovat vývoj na Donbasu. Situace tam se za ty necelé dva roky od poslední návštěvy výrazně posunula. Doněčtí už nechtějí jen samostatnost, ale veřejně doslova žádají o možnost svého "návratu" do své vlasti, do Ruska¨,“ tvrdí komunistický poslanec.

„Neviděl jsem válkou zbídačenou zemi plnou žebráků, ale krásné a čisté město, hrdý a odhodlaný lid, který touží po ukončení války s nadějí, že oni sami budou rozhodovat o své budoucnosti. Po nás "západních" politicích požadují jediné - říkat pravdu. Oslav na místě se zúčastnili zástupci ze SRN, Rakouska, Finska, Francie, Srbska, USA a dalších zemí, včetně Ruska a Slovenska,“ vyjmenovával.

Dokonce přidal i video z oslav. „Takto vypadaly oslavy Dne republiky v Doněcku. Co myslíte? Je to spontánní oslava nebo je tam nahnali pod hrozbou samopalů, jak se u nás v ČR bude tvrdit? Všem, kdo chtějí znát skutečnou pravdu doporučuji tam zajet a přesvědčit se na vlastní oči. Hlavně prosím nevěřte českým médiím!“ dodal Ondráček na svém facebooku.

Vzkaz poslal také přímo Petříčkovi. „Tak podle ministra Petříčka dělám ostudu. Já tam do té válečné oblasti na vlastní nebezpečí přivezl hračky, omalovánky a pastelky dětským sirotkům a on tam posílá miliony korun pro fašistické neziskovky, armádní výstroj a zbraně, kterými jsou zabíjeni rodiče těchto dětí. Kdo z nás je větší padouch? Jdete se bodnout, pane ministře,“ vzkázal.

Po dohodě se Zaoralkem bude zítra "cesta" poslance KSČM Ondráčka na dočasně okupované území Ukrajiny předmětem jednání zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Další možnosti diskutuji a představím. — Tomáš Petříček 15. května 2019

Petříček později dodal, že se věcí bude zabývat i zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Za jeho reakci ho pochválil i poslanec ODS Jakub Janda. „Nestává se často, abych některého ministra pochválil, ale dnes opravdu musím. Děkuji ministru zahraničí, že odsoudil tuto cestu poslance Ondráčka (mimochodem miláčka Českého svazu bojovníků za svobodu). Takovou ostudu si prostě pan poslanec NEMŮŽE dovolit!" myslí si.