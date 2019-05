Senát chce prodloužit své lhůty na projednávání zákonů

Senát by měl podle svého místopředsedy Milana Štěcha (ČSSD) prodlouženou lhůtu využít k preciznějšímu projednávání zákonů. Mohl by je projednávat například ve dvou kolech. Pokud by předlohu v prvním kole neschválil ani neodmítl a pokud by se ji senátoři rozhodli pozměnit, úpravy by před závěrečným kolem schvalování měl projednat věcně příslušný výbor, navrhoval místopředseda komise Zdeněk Hraba (STAN).

Komise se také zabývala možností dalších ústavních změn, které už byly předloženy Sněmovně. Navržené rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ve vztahu k obcím by chtěli senátoři využít k rozšíření okruhu zákonů, u nichž by Sněmovna nemohla Senát přehlasovat. Podle Dienstbiera by to mohly být zákony o NKÚ, České národní bance nebo o Ústavním soudu.

Dienstbier by chtěl využít také návrh na zavedení klouzavého mandátu, podle něhož by za ministry z řad poslanců po dobu jejich vládního angažmá nastoupili do Sněmovny náhradníci. Senát by měl podle Dienstbiera usilovat o "zprovoznění" ústavní žaloby na prezidenta. Měl by o ní znovu rozhodovat buď pouze Senát, nebo Sněmovna či Senát samostatně, míní Dienstbier. Současné úprava, podle níž se obě komory musejí na žalobě shodnout, je podle Dienstbiera nepoužitelná.

Senátor Michael Canov z klubu Starostů by chtěl v rámci ústavních změn zvýšit minimální počet poslaneckých hlasů nutných na přehlasování prezidentského veta u zákonů, které by předtím odmítl i Senát. Nyní k přehlasování stačí Sněmovně většina všech poslanců, tedy nejméně 101 hlasů.