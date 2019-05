Staněk rezignuje, ve funkci ministra kultury skončí

Užší vedení sociální demokracie minulý týden Staňkovi uložilo, aby do konce května připravil výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. Staněk dostal také za úkol, zklidnit situaci v kultuře. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček se dosud ministra kultury zastával a odmítal, že by navrhl jeho odvolání. Podle zdrojů ČTK Hamáček se Staňkem situaci probral znovu před svým odjezdem do Ázerbájdžánu, kde je v současnosti na návštěvě.

"Ministr mě předem informoval o svém záměru odstoupit z funkce člena vlády do konce tohoto měsíce. Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za práci a nasazení na ministerstvu," uvedl Hamáček. Podle statutárního místopředsedy ČSSD Romana Onderky bylo nutné situaci zklidnit ve chvíli, kdy tlak na ministra přerostl v tlak na ČSSD.

Staněk šéfy galerie a muzea odvolal 18. dubna. Krátce poté zástupci kulturních institucí a umělci sepsali petici za jeho odvolání. K pondělku ji podepsalo téměř 7000 lidí. V petičním výboru jsou například producent a režisér Václav Marhoul, dokumentaristka Olga Sommerová nebo ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka. Odvolání Fajta a Soukupa kritizovala i sněmovní opozice.

Staněk v dopise pro premiéra Andreje Babiše (ANO) uvedl, že si za všemi rozhodnutími pevně stojí. "Jsou v souladu s mým nejlepším vědomím a svědomím," uvedl. Je přesvědčen, že proti němu byla vedena v poslední době masivní kampaň bez racionálního zdůvodnění. "Jen proto, že jsem se rozhodl učinit přítrž nehospodárnému, ba protiprávnímu jednání ředitelů dvou prestižních institucí spadajících pod můj resort," napsal.

Staněk dodal, že ve svém boji již necítil podporu z vedení ČSSD. "Proto jsem se rozhodl vyhovět výzvě předsedy strany Jana Hamáčka a k 31. 5. 2019 rezignuji na post ministra kultury," uvedl. Současně zprostil mlčelivosti úředníky ministerstva, kteří vypracovali audity v NGP a MUO. Auditní výstupy chce předat veřejnosti k posouzení.

Staňkův konec bude znamenat sedmou změnu pro Babišův kabinet za 11 měsíců fungování. Poslední ministerské změny se uskutečnily 30. dubna, kdy prezident Miloš Zeman jmenoval nové ministry spravedlnosti, průmyslu a obchodu a dopravy. Uskutečnily se také změny v obsazení vicepremiérů.

Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek 23. května setká s předsedou ČSSD a místopředsedou vlády Janem Hamáčkem. S odcházejícím ministrem kultury Antonínem Staňkem se sejde v úterý 28. května. ČTK to dnes sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Pan prezident se ve čtvrtek 23. května setká s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. S ministrem kultury Antonínem Staňkem pak v úterý 28. května. Do té doby neplánujeme žádný komentář," napsal Ovčáček ČTK.