Babiš slaví. Konec Staňka s radostí uvítal

"Já myslím, že to pomůže. Že to zklidní situaci, protože ten tlak byl velký. Ve finále já jsem i čekal, že to takhle dopadne," řekl Babiš. Připomněl protesty proti Staňkovi kvůli odvolání šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Podle něj se teprve v budoucnu ukáže, zda byla Staňkova kritika Fajta oprávněná nebo ne.

Babiš také uvedl, že se o Staňkově odchodu z vlády dozvěděl od předsedy ČSSD Jana Hamáčka dnes odpoledne. Rozhodnutí o příštím ministrovi kultury nechá na sociální demokracii. "Já v rámci koaliční smlouvy budu respektovat rozhodnutí ČSSD," řekl.

Staněk rezignaci ke konci května oznámil v dopisu adresovaném Babišovi. Uvedl, že zprostil povinnosti mlčení všechny úředníky ministerstva, kteří vypracovali audity v Národní galerii Praha a Muzeu umění Olomouc a předává veřejnosti k posouzení všechny jejich výstupy. Právě kvůli veřejnému tlaku po odvolání ředitelů obou institucí Staněk rezignoval.