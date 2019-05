Členství v EU nemá žádnou alternativu, řekl ministr zahraničí Petříček

"Členství v Evropské unii je pro nás jednoznačně výhodné," řekl Petříček. Připomněl, že členství hospodářsky pomáhá českým firmám, lidé díky němu mohou snáz cestovat do zahraničí, mohou v zahraničí levněji telefonovat nebo i v Česku mohou snáz nakupovat v internetových obchodech. Česko také v zahraniční politice může díky členství v EU mluvit silnějším hlasem.

Jourová označila členství ČR v EU za jednoznačný úspěch. "Naprosto jednoznačně je Česká republika vítěz, ekonomicky jsme bohatší," řekla. Ocenila také, že Evropská unie rozhoduje na základě kompromisů a usiluje o to, aby nikdo neodcházel od jednacího stolu jako poražený.

Na @mzvcr slavíme #15letveu. České členství je mladistvé, ale už pevně stojí na nohou, má svůj rozum, a věřím, že neztrácí ideály. Pro mne osobně není členství účetní tabulkou má dáti/dal nebo přehledem cen volání za minutu v EU. Je to hodnotová a kulturní volba. EU jsme my! 🇨🇿🇪🇺 pic.twitter.com/pqaMJNMoVO — Tomáš Petříček (@TPetricek) 16. května 2019

Ministr zdůraznil, že členství v unii nelze hodnotit jen na základě transakční logiky. "Spolu s NATO je pro nás Evropská unie jednoznačným zakotvením na rozvinutém a prosperujícím Západě. Spojuje nás s těmi, se kterými sdílíme základní hodnoty," řekl.

Petříček také uvedl, že by v EU mělo 15 let po velkém rozšíření přestat rozdělování členských států na staré a nové. Zároveň podle něj nemají vznikat ani nové dělicí linie.

Babiš vyzval k posílení role národních států v EU. Klíčovou institucí by se podle něj měla stát Evropská rada, v níž zasedají šéfové států a vlád. "To má být de facto koaliční vláda Evropy. Evropská komise má dohlížet, jak se dodržují zákony, ale nemá to být politická komise. Oni se nemají stále k něčemu vyjadřovat a všechno komentovat. Je potřeba tohle změnit. My nemůžeme být jako členská země v roli, kdy jsme jako nějaký podřízený," řekl premiér novinářům.

Podle něj je zejména potřeba, aby si země mohly samy rozhodovat o využití peněz z evropských fondů. "Chceme rozhodovat, protože my to víme líp než Evropská komise," řekl Babiš.

Podle Jourové je třeba, aby český hlas v unii byl slyšet. "Je potřeba, abychom měli silný hlas a abychom vyžadovali respekt. Ale zároveň musíme vnímat, co nám říká druhá strana," řekla. Podle ní je třeba, aby Česko začalo být v EU vnímáno jako stát, který přináší i nějakou přidanou hodnotu a neusiluje pouze o vyrovnání životní úrovně se Západem.

Politici by podle Petříčka měli ukazovat lidem, že Česko se podílí na fungování unie. "Musíme zdůrazňovat, že se Česká republika podílí na rozhodování, není to diktát Bruselu," řekl. Politici podle něj také musejí ukazovat výhody unie a nenechat debatu jen odpůrcům členství.