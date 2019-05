Zmlácený Jiří Ovčáček? Jan Hrušínský promluvil

Aktualizováno 12:05 — Autor: EuroZprávy.cz / Monika Černá

Herec a principál Divadla Na Jezerce na sociálních sítích promluvil o volbách do Evropského parlamentu a klipu uskupení Spojenci pro Evropu, ve kterém si zahrál. Zmínil i to, že holí na konci videa sice nezbil mluvčího prezidenta Miloše Zemana, přesto by si to prý ale zasloužil.