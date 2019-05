Demonstrace pokračují: V Praze kvůli justici skandovaly stovky studentů

V hlavním městě se mladí demonstranti shromáždili hodinu po poledni na náměstí Jana Palacha. Skandovali "nejsme slepí" a provolávali hanbu Babišovi. Přinesli si transparenty s nápisy "Tady ti řepka nepokvete", "A dost" nebo "Stydím se za svého premiéra". V rukou třímali také české vlajky, přeškrtnuté podobizny Babiše i prezidenta Miloše Zemana nebo pestrobarevný transparent s namalovanou obří Benešovou nad siluetou Pražského hradu.

Na demonstraci promluvili studentští zástupci řady pražských fakult i některých středních škol. Opakovaně připomněli shromážděným chlapcům a dívkám Palachův odkaz a jeho myšlenku, že člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Hlavní organizátor akce Luboš Louženský z DAMU poděkoval hlavně přítomným středoškolákům za to, že se zajímají o politiku.

"Oligarchové rozkládají stát. Máme čekat, až si premiér udělá z justice poslušného pejska? Máme čekat, až si prezident udělá z ústavy toaleťák?" zeptal se Louženský davu, který mu odpovídal hvízdáním na píšťalky. "Je potřeba připomínat mocným, že tu jsme a že se jejich moci nebudeme bát," dodal.

"Víme, proč to děláme. Ne proto, abychom se ulívali ze školy. To, že někteří ještě nejsme plnoletí, neznamená, že jsme hloupí," podotkla jedna z demonstrujících středoškolaček. Další z řečníků vyzval přítomné, aby v úterý dorazili na celorepublikový protest za nezávislou justici, který na pražském Václavském náměstí pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. "My tam budem," skandovali studenti, kteří pak setkání zakončili zpěvem státní hymny.

V Hradci Králové se mezi 13:00 a 14:00 hodinou sešly desítky mladých lidí na Masarykově náměstí. V Královéhradeckém kraji se k akci připojili studenti několika škol. V Pardubicích se menší skupina studentů sešla u Lavičky Václava Havla. Organizátorka Anna Křížková tam vyzvala přítomné, aby nebyli lhostejní. Pravidla podle ní mají platit pro všechny, politici ale nedávají mladým lidem dobrý příklad.

Na Masarykově náměstí v centru Ostravy se k akci připojila zhruba desítka lidí, kteří přečetli požadavky #VyjdiVen. V Brně se akce měla konat na náměstí Svobody, pořadatelé ji ale na poslední chvíli z technických důvodů zrušili. Na náměstí jsou nyní trhy, některé školy se navíc podle organizátorů rozhodly, že si uspořádají vlastní stávku v prostorách školy, řekl ČTK za pořadatele Tadeáš Múdry. Na Biskupském gymnáziu se podle něj akce zúčastnilo asi 250 studentů a s projevem tam vystoupil i senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).

Demonstranti mimo jiné žádají, aby prezident Zeman "jednal státotvorně, v zájmu své země a v zájmu občanů České republiky". Senátoři podle nich musí nadále důrazně vystupovat na obranu demokracie. Součástí dnešního protestu bylo to, že studenti v poledne vyšli ven ze tříd a škol. Výstražná studentská stávka stejné iniciativy se konala i loni v březnu, kdy se do ní zapojilo přes 300 škol po celé zemi.