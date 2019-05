Ondráček je ve všem nevině? Komunista se dočkal nečekaného zastání

Ondráčkovu cestu zachytila tamní média, jeho uvítání vypadalo jako oficiální státní návštěva – nechyběl červený koberec ani česká hymna. „Jak se cesta tvářila, mi je celkem jedno,“ tvrdil pro Český rozhlas komunistický poslanec.

„Já vám říkám, že jsem učinil soukromou cestu jako Zdeněk Ondráček, toho času poslanec Parlamentu, do oblasti, kterou nazýváme Doněcká lidová republika. Přivezl jsem tam humanitární materiál. Setkal jsem se tam s mnoha lidmi, s kterými jsem diskutoval. Nic vám není po tom, o čem jsem diskutoval, protože se jedná o soukromou cestu,“ vzkázal politik.

Ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi, který v reakci na cestu na Donbas mluvil o tom, že Ondráček Česku dělá ostudu, komunista vzkázal: „Jdete se bodnou pane ministře!!“

Cestu prý neměl potřebu s nikým konzultovat – ani s vedením své strany. Šéf KSČM Vojtěch Filip ve Novinkám.cz řekl, že proti cestě nic nenamítá a že o ní předem informován nebyl. Kritičtější je ovšem Ondráčkův stranický kolega Jiří Dolejš. „Považuji za nešťastné, že se nechal vtáhnout do této propagandistické akce,“ uvedl pro Rozhlas s tím, že oficiální forma přijetí překračuje to, co by si člověk představoval pod pojmem soukromá cesta.

Zastání se Ondráček dočkal z poněkud nečekané strany. „Jak může host ovlivnit přivítání hostitelem? A že mu projevili úctu, se divíte? Já ne,“ vzkázal bývalý policista, někdejší poslanec ČSSD Stanislav Huml a současná dvojka kandidátky strany Česká Suverenita ve volbách do Evropského parlamentu.