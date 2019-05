SPD v předvolebním tisku lže? KSČM se obrací na policii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí SPD Tomia Okamury se podle komunistů dopustilo v kampani před volbami do Evropského parlamentu úmyslného trestného činu pomluvy, když ve třech milionech vydání svých novin uvedlo, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do Česka. Volební jednička KSČM Kateřina Konečná dnes proto podá trestní oznámení policii v Praze 1. Předseda komunistů Vojtěch Filip novinářům řekl, že čin SPD by mohl odpovídat také maření přípravy a průběhu voleb. Trestní oznámení směřuje podle Konečné na hnutí SPD, jehož statutárním zástupcem je Okamura.