Staněk odkryl zákulisní informace: Je to lynčující kampaň. Chtějí mě zničit. pak zmínil i Hamáčka

Staněk už dříve na twitteru uvedl: „Rád bych uvedl na pravou míru, že můj dnešní krok skončit ve funkci ministra kultury ke 31.5. byl učiněn na žádost předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který mě o to sám osobně požádal.“

V rozhovoru pro Právo Staněk upřesnil, že se Hamáček nejspíš dostal pod „velký vnitrostranický tlak“. Odmítl také kritiku kvůli odvolání Fajta a Soukupa. „Jediné, čeho bych možná litoval, je, zda jsem nepodlehl mylnému přesvědčení, že v této zemi zákony platí pro každého. I pro nedotknutelné osobnosti v kultuře. Myslím, že čas ukáže,“ prohlásil.

To, co se kolem jeho osoby označuje za „nenávistnou až lynčující kampaň dehonestující ministra“. „Jsem stále víc přesvědčen, že je třeba všechny mé kroky zpochybnit. Všichni domněle nedotknutelní, napojení na penězovody rozpočtu ministerstva kultury, příjemci dotací a pobídek se zděsili z toho, co ministerstvo připravuje, a zatáhli za ruční brzdu,“ uvedl Staněk s tím, že „se rozhodli zničit ministra“.

Konec ministra Staňka je teď v rukou prezidenta Miloše Zemana. Ten ještě nepotvrdil, zda jeho demisi přijme. Zeman totiž ví, že Staněk ministerské křeslo opustit nechtěl. Staněk variantu, že přijde pomocná ruka z Hradu, sám nepřímo připustil v rozhovoru, který poskytl ve středu večer MF Dnes. „Je na panu prezidentovi, jak se k tomu postaví. Povinností člena vlády je vládnout,“ připomněl.

Někteří lidé ze Staňkova okolí podle deníku také uvedli, že sociální demokrat na podporu prezidenta spoléhá. Pod podmínkou zachování anonymity jeden z nich deníku ve čtvrtek řekl svůj názor, že „Staněk by chtěl svoji práci dokončit, i kdyby po něm třeba házeli vajíčka“.